Concerto Backstreet Boys, 14 feriti dopo crollo di una tettoia/ Fan trasportati in ospedale: live annullato

Momenti di fortissima paura prima del concerto Backstreet Boys. A Thackerville in Oklahoma, quattordici giovani estimatori della storica band sono finiti all'ospedale.

19 agosto 2018 Valentina Gambino

Concerto Backstreet Boys, crolla una tettoria: 14 feriti

Momenti di fortissima paura prima del concerto Backstreet Boys. A Thackerville in Oklahoma, quattordici giovani estimatori della storica band tutta al maschile, sono stati portati velocemente al pronto soccorso dopo il crollo di una tettoia. I fan stavano attendendo fuori l’inizio del live del gruppo musicale ma, a causa maltempo che si è abbattuto in città danneggiando un padiglione, di seguito è avvenuto l’incidente proprio in seguito al cedimento. In base ad una prima dichiarazione ufficiale, sembra che lo staff della band abbia chiesto ai fan di spostarsi altrove dove avere notato l’arrivo di una tempesta. 150 di loro però, hanno rifiutato di spostarsi. Per fortuna nessuno di loro è in pericolo di vita ma i Backstreet Boys hanno in ogni modo deciso di cancellare il concerto in programma per la serata. “Ehi gente! Brutto tempo, vento forte e pioggia stanno colpendo Thackerville, Oklahoma. Le squadre di emergenza sono sul posto perché una tenda è crollata e alcune persone che cercavano riparo sono rimaste ferite. Aspettiamo di determinare danni al nostro palco e alla produzione”, si legge su Twitter.

Dopo il crollo della tettoria, anche Nick Carter ha detto la sua su Twitter: “Aspettando e pregando per i nostri fan che sono rimasti feriti, se saremo in grado di esibirci siamo pronti, ma la sicurezza viene prima di tutto”. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 17.30, ora locale. Il WinStar World Casino e Resort ha diffuso la sua versione dei fatti: “Alle 17:00, i nostri funzionari hanno iniziato l’evacuazione della sede del concerto all’aperto dopo aver visto un fulmine a quattro miglia dal casinò. A tutti i frequentatori della zona è stato chiesto di spostarsi e cercare riparo dalla tempesta. Tuttavia, circa 150 clienti che erano in fila per il concerto dei Backstreet Boys non hanno ascoltato gli avvertimenti del personale”. “Verso le 17:30, la tempesta ha colpito e abbattuto le capriate dell’ingresso del concerto con venti a 70-80 milgia all’ora e forti piogge. 14 persone sono state trattate sulla scena e poi trasportate negli ospedali locali. Due sono già stati rilasciate”.

