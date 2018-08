Marco Carta in tour/ Dopo il ricovero e l'intervento torna a cantare: date e dettagli

Marco Carta è pronto a tornare in tour e alla musica dopo il ricovero e l'intervento che aveva mandato in tilt i suoi fan. Ecco tutti i dettagli sul suo ritorno

02 agosto 2018 Hedda Hopper

Marco Carta

Questa volta non è stata l'amata nonna a spoilerare il ritorno alla musica di Marco Carta ma è stato lo stesso cantante a rivelare che finalmente prenderà in mano la sua vita e la sua carriera. Proprio oggi, 2 agosto, riparte il ‘Tieniti Forte Tour’ che porterà Marco Carta in giro per l’Italia dopo lo spavento di qualche settimana fa e il ricovero che aveva fatto pensare male i suoi seguaci. Lui stesso non voleva parlare di quanto è successo e nemmeno dell'intervento in sé invitando i suoi fan a consigliargli qualcosa da leggere e non pensare ai pettegolezzi. A risolvere l'enigma ci ha pensato la nonna che non solo ha rivelato i motivi del ricovero ma anche i dettagli dell'intervento legati allo stomaco e alla sua ulcera dovuti allo stress e alla cattiva alimentazione dovuta ad una vita frenetica per il suo amato nipote. In quest'ultimo mese si è goduto la sua Sardegna e l’estate e sui social è apparso sorridente e in forma, ma adesso per lui è arrivato il momento di mettersi in moto.

LE DATE E LE TAPPE DEL TIENITI FORTE TOUR

Il suo ‘Tieniti Forte Tour’ ripartirà oggi dal Sud e, in particolare, da Canosa di Puglia dove, in Piazza Vittorio Veneto, dalle 21 salità sul palco. In seguito, l'ex vincitore di Amici sarà anche in altre piazze italiane e, in particolare, il 10 agosto sarà in piazza Gasperina, in provincia di Catanzaro mentre per Ferragosto torneràin Sardegna e canterà a Ussana, in provincia di Cagliari; il 17 agosto farà tappa in Sicilia, il 22 in provincia di Salerno e il 25 agosto ritornerà di nuovo in Sicilia, a Roccamena. Tutti coloro che non parteciperanno ai suoi live potranno vederlo a dicembre su La5 tra i giudici di iBand che sarà registrato tra il 26 e il 31 agosto.

© Riproduzione Riservata.