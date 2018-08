Enrico Ruggeri sta male/ Buone notizie dal cantante: "Ho un edema alle corde vocali ma me ne libererò a breve"

Come sta Enrico Ruggeri? Arrivano aggiornamenti sullo stato di salute del cantante dopo l'annullamento dei concerti del suo tour estivo: ecco come sta

20 agosto 2018 Anna Montesano

Enrico Ruggeri

Il cantante Enrico Ruggeri è stato costretto ad annullare il concerto previsto per domani ad Atri per problemi di salute. Tante le voci sulla possibile causa del forfait con l'artista che ha chiarito la situazione attraverso il profilo ufficiale twitter: "Buone notizie, accertamenti fatti. Il “visitatore” è solo un edema alle corde vocali, del quale mi libererò a breve. Nel frattempo con cure adeguate posso fare i concerti che mancano. Vi aspetto. (vediamo quanti riprendono il post anche se non contiene tragiche rivelazioni..)". Buone notizie quindi per tutti i fan del cantante che può riprendere a breve il tour. Ricordiamo le date ufficiali che sono 11 in tutto da qui alla fine di settembre per Enrico Ruggeri.

LE RIMANENTI TAPPE DEL TOUR

Il "Summer Tour 2018" prevede infatti le seguenti tappe: 26 agosto a Carlentini, il 2 settembre a Cervaro, il 6 a Staranzano, il 7 a Civitella d'Agliano, l'"Enrico Ruggeri Acoustic Trio" è invece previsto il 15 settembre a Muggiò, il 16 a Ribera e il 22 a Chivasso, infine i concerti con i Decibel il 20 agosto a Pesco Sannita, il 27 a Grumento, il 31 a Biasca in Canton Ticino, il 9 settembre a Magliano. Ricordiamo che in merito alla notizia dell'allunamento della tappa ad Atri, era intervenuto anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Atri Domenico Felicione: "C’era molta attesa in città per il concerto di Enrico Ruggeri, appena ci è arrivata la comunicazione da parte dello staff dell’artista abbiamo cercato di trovare una data alternativa, ma al momento non è possibile definirla, data l’incertezza sul tempo di recupero per l’artista, siamo quindi costretti ad annullare il concerto e ovviamente ci dispiace molto. Auguriamo all’artista una pronta guarigione".

