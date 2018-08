GIUSY FERRERI E BOOMDABASH/ Omaggiano Aretha Franklin e i puristi insorgono: "Un insulto alla memoria"

Giusy Ferreri nella bufera dopo il suo omaggio ad Aretha Franklin. La cantante, scomparsa la settimana scorsa, è stata "indegnamente" tributata a Riccione.

20 agosto 2018 Rossella Pastore

Giusy Ferreri e Boomdabash al centro delle polemiche per un omaggio "indegno" ad Aretha Franklin. Il duo, reduce dal successo della hit Amore e Capoeira, ha tributato la Franklin prendendosi fin troppe licenze. A rinfacciarglielo è stata Cheryl Porter, nota interprete statunitense da anni residente in Italia. "Devono chiedere scusa", dichiara la Porter su Facebook, "è un insulto alla memoria della più grande cantante della storia della musica. Siamo a livelli bassissimi. Hanno preso la peggiore per rappresentare la migliore. Con tutti i talenti che ci sono in questo Paese…". Di musica, Cheryl se ne indende eccome: oltre a essere attiva come vocal coach, ha collaborato con diversi cantautori del calibro di Zucchero e Paolo Conte.

Nel corso del Deejay on Stage di Riccione, di scena giovedì 16, Rudy Zerbi ha introdotto la performance come "del tutto improvvisata". La premessa, però, non è bastata a salvare Giusy dalle critiche. Tanto più che il tutto è stato ripreso e messo on line alla velocità di un clic. Non è la prima volta che la Porter attacca la Ferreri. Già nel 2017, all'indomani del suo annuncio ad Amici, Cheryl criticò fortemente la produzione del programma. A suo dire, la Ferreri non era abbastanza brava per fare l'insegnante in un talent. Non solo: anche il rapper Mecna, oggi, si schiera a suo favore:

Tralasciando la dinamica delle cose, il motivo che porta una goffissima interprete da summer hits di dubbissimo gusto a confrontarsi con dei brani leggendari della regina del soul, io mi chiedo una cosa. E la cosa la dico nel prossimo tweet. — Mecna (@mecna) 19 agosto 2018

Passiamo sul fatto che hai un foglio sul palco per leggere il testo perché magari non conosci a memoria "Think" anche se ripete sempre la parola "think". — Mecna (@mecna) 19 agosto 2018

Ma io dico, come diavolo fai a non sapere che in "I say a little pray for you" il testo dice "forever AND EVER" e non "forever, forever"? — Mecna (@mecna) 19 agosto 2018

