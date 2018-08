Eagles battono Michael Jackson/ E' loro il disco più venduto: Greatest Hits supera Thriller negli Usa

Sebbene rimanga il disco più venduto al mondo con 100 milioni di copie Thriller di Michael Jackson non è più il disco più venduto in America, gli Eagles lo hanno superato

21 agosto 2018 Paolo Vites

Michael Jackson

Essendo entrambi americani, il dato è più che significativo. Dopo essere stato uno dei dischi più venduti di tutti i tempi per decenni, adesso la raccolta di successi degli Eagles (ma attenzione, relativa al loro primo periodo, 1971-1975, manca cioè il loro maggior successo, il disco Hotel California uscito nel 1976) diventa il disco più venduto di sempre negli Stati Uniti. Supera così Thriller di Michael Jackson, rimasto primo per molti anni. Greatest Hits è stato certificato dalla Recording Industry Association of America 38 volte disco di platino, cioè 38 milioni di copie vendute contro i 33 dischi di platino dello scomparso cantante afroamericano.

EAGLES BATTONO MICHAEL JACKSON: È LORO IL DISCO PIÙ VENDUTO

Un bel distacco, che è anche significativo dal punto di vista musicale. Gli Eagles infatti sono un gruppo dal carattere musicale specifico, il sound country-rock degli anni 70 proveniente dalla California, un sound vintage, melodie pacate, chitarre in evidenza, sogni della terra promessa, mentre Jackson è il simbolo della musica black in chiave elettronica e dance, un fenomeno che appassionò soprattutto i giovanissimi. Le canzoni degli Eagles sono invece senza tempo, restano di generazione in generazione e forse questo giustifica il dato. Attenzione però che oggi, a partire dal 2013, non si contano più soli i dischi fisici ma anche gli streaming o i download: 1500 di essi o il download di 10 canzoni corrispondono alla vendita di un disco. Thriller comunque rimane ben saldo come il disco più venduto al mondo, con 100 milioni di copie vendute dal 1982 a oggi.

