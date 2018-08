Sting e Zucchero, duetto sulle note di “Senza una donna”/ Video, grande festa nella sua tenuta Il Palagio

Sting e Zucchero, duetto sulle note di “Senza una donna”: video. Grande festa nella sua tenuta Il Palagio: l'ex Police celebrava i 26 anni di matrimonio con Trudie Styler

23 agosto 2018 Silvana Palazzo

Sting e Zucchero, duetto in Toscana

Duetto improvvisato tra Sting e Zucchero sulle note di “Senza una donna”. La sorpresa nel corso dei festeggiamenti per i 26 anni di matrimonio con la moglie Trudie Styler, che si sono tenuti nella villa Il Palagio, la sua tenuta a Figline Valdarno in Toscana. L'esibizione è stata pubblicata subito sui social ed è stata accolta bene dai fan dei due artisti. Un centinaio gli invitati, tra cui tanti vip, che hanno assistito all'esibizione a sorpresa. Tra questi c'era appunto Zucchero, con cui Sting ha improvvisato il duetto. L'esibizione è finita negli smartphone di gran parte dei presenti e inevitabilmente è diventata virale online nel giro di qualche minuto. L'artista britannico e Zucchero si conoscono da molti anni e hanno più volte collaborato a diversi progetti. Tra gli ospiti c'era anche Gino Salica, il vicepresidente della Fiorentina, che ha consegnato una maglia personalizzata della squadra di calcio viola all'ex Police. Clicca qui per il video del duetto.

STING E ZUCCHERO, DUETTO SULLE NOTE DI “SENZA UNA DONNA”

Sting, al secolo Gordon Matthew Thomas Sumner, non è legato solo alla moglie Trudie Styler ma anche all'Italia. Nella sua splendida tenuta nelle campagne toscane, che ha acquistato nel 1999, dimora per diversi mesi dell'anno. Da tempo però Il Palagio è anche una guesthouse di lusso, dove si possono affittare interi casolari per le vacanze. Qualche giorno fa comunque Sting era tornato a far parlare di sé schierandosi dalla parte degli operai licenziati dallo stabilimento di Figline Valdarno della multinazionale belga Bekaert. Ha visitato il picchetto dei dipendenti, parlato con loro e improvvisato un paio di canzoni, come “Message in a Bottle” e a sorpresa “Una vita da mediano” di Ligabue. Di recente, Sting era in tournée in Italia insieme a Shaggy, con cui ha collaborato al pezzo “Don't Make Me Wait” e ha condiviso il palco dell'Ariston all’ultimo Festival di Sanremo. Una strana coppia che aveva ben impressionato, ma a proposito di duetti, l'artista britannico ha deciso di affiancarsi a Zucchero per i suoi 26 anni di matrimonio.

© Riproduzione Riservata.