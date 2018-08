Ed King, morto ex chitarrista dei Lynyrd Skynyrd/ Fu uno degli autori di Sweet Home Alabama

Adesso i membri originari dei Lynyrd Skynyrd ancora in vita sono rimasti solo due: è morto per un tumore ai polmoni il fondatore e chitarrista Ed King, aveva 68 anni

24 agosto 2018 Paolo Vites

Ed King negli anni 70

Era stato uno dei membri fondatori, ma aveva lasciato quasi subito. Tre dischi, poco più di un paio di anni di militanza, ma di quelle che lasciano il segno. E’ morto ieri Ed King, tra i fondatori del gruppo di southern rock Lynyrd Skynyrd, aveva 68 anni e da tempo soffriva di un tumore ai polmoni. King era il coautore dell’hit più celebre del gruppo e tra i più famosi della storia del rock, Sweet Home Alabama, orgogliosa rivendicazione dell’appartenenza sudista del gruppo, risposta al brano Alabama di Neil Young che accusava invece i sudisti di razzismo. Aveva lasciato dopo solo tre dischi, nel 1975, per ragioni mai chiarite de tutto, ma fu una scelta che in un modo incredibile gli salvò la vita: l’anno dopo l’aeroplano che portava la band a un concerto si schiantò nelle paludi della Louisiana uccidendo il chitarrista Steve Gaines, che aveva preso il suo posto, e il cantante Ronnie Van Zandt.

ED KING, MORTO EX CHITARRISTA DEI LYNYRD SKYNYRD

King prese parte al tour della reunion del 1987 con il fratello di Ronnie alla voce rimanendo in pianta stabile fin al 1996 quando per motivi di salute tornò a vita privata. Nel 2011 subì un trapianto di cuore. E’ solo l’ultima vittima della line - up originale del gruppo della Florida che, oltre alle vittime dell’incidente aereo, sono morte di malattia una a una. Rimangono solo due di loro ancora in vita, il chitarrista Gary Rossington e il batterista Artimus Pyle. Ed King era l’unico membro del gruppo non di origini sudiste, in quanto nativo della California e non aveva mai legato profondamente con il resto della band, ma il suo apporto chitarristico e compositivo fu fondamentale, dando vita a quella line-up di tre chitarre soliste ai tempi unica nel panorama musicale. Era anche considerato più attento agli affari che allo stile di vita tipicamente rock degli anni 70.

