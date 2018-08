Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono sposati/ La fede al dito tradisce il cantante inglese

Ed Sheeran si è sposato con Cherry Seaborn: il cantante inglese tradito dalla fede al ditomostrata durante un'intervista. Presto l'annuncio ufficiale?

28 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono sposati. Il cantante sarebbe riuscito a coronare il suo sogno d’amore lontano da fotografi e giornalisti, ma un dettaglio lo ha tradito. Ed Sheeran che in questi anni ha scalato le classifiche mondiali diventato uno degli artisti più apprezzati dal pubblico e dagli addetti ai lavori, avrebbe mostrato la fede nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Access Hollywood. Nel rispondere ad una domanda, il cantante ha rivelato di essersi sposato in gran segreto con Cherry per poi mostrare la fede, prova del fatidico sì. Timido e riservato nonostante sia uno degli artisti più famosi al mondo, Ed Sheeran non ha voluto condividere con la stampa il suo grande giorno. Alla domanda del giornalista che gli ha poi chiesto come sia riuscito a tenere tutto nascosto senza fare trapelare il minimo indizio, ha risposto: “Beh, non faccio mai niente di troppo pubblico”.

LA STORIA D’AMORE DI ED SHEERAN E CHERRY SEABORN

Ed Sheeran e Cherry Seaborn sono diventati marito e moglie. Quella tra il cantante e la sua sposa è una splendida storia d’amore. I due erano fidanzati dal 2015, ma si conoscono dai tempi della scuola. In un’intervista rilasciata lo scorso anno ad una radio australiana, l’interprete di shape of You aveva parlato per la prima volta del sentimento per Cherry ammettendo di essere innamorato e pronto per compiere il grande passo. «Cherry viveva a circa dieci km di distanza dalla casa dove sono cresciuto. Ora viviamo insieme, e da poco abbiamo dei gattini» - raccontava Ed Sheeran - «Questa è la prima volta che ho avuto il tempo di innamorarmi. Durante le mie passate relazioni, c’erano sempre lunghi periodi in cui non vedevo la mia metà perché dovevo partire e andare in tour. Con Cherry è diverso, viviamo insieme, condividiamo tutto, abbiamo una relazione davvero stabile». Il cantante, poi, aveva dichiarato di voler diventare presto padre. Dopo essersi sposato, allargherà presto la famiglia?

