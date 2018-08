The Killers, video “Wonderful Wonderful”/ Il tributo a Bob Marley e a Redemption Song

I Killers, a un anno di distanza dall'uscita del loro ultimo disco, pubblicano il video della title track, Wonderful wonderful, una clip enigmatica ecco di cosa si tratta

Sono tornati in Italia dopo cinque anni di distanza, i Killers, esibendosi lo scorso 20 giugno a Roma e Milano. L’occasione del tour è stata data dall’uscita del nuovo disco Wonderful Wonderful di cui viene messo online in questi giorni il video della title track. Un video particolare, con il deserto nelle vicinanze di Las Vegas sullo sfondo e in primo piano il testo delle canzone come se fosse un rebus da decifrare. Nel deserto, una bambina che tiene in mano una conchiglia rivolta verso il cielo. Secondo alcuni la bambina rappresenterebbe la moglie del cantante del gruppo, Tana, a cui la canzone sarebbe dedicata. Regista del video anche lei una donna, Caitlyn Cutler.

Wonderful Wonderful è stato il primo disco del gruppo americano ad arrivare al numero uno della classifica, e presenta diversi ospiti di lusso come l’ex chitarrista dei Dire Straits Mark Knopfler. Il disco contiene anche un brano molto particolare, intitolato Run for cover, in cui ci sono riferimenti alla celebre canzone di Bob Marley, Redemption Song (“I saw Sonny Liston on the street last night Black-fisted and strong singing Redemption Song”). Nonostante il grande successo del gruppo, qualcosa però forse non sta funzionando all’interno dei Kilers: al tour estivo infatti non hanno preso parte il chitarrista Dave Keuning e il bassista Mark Stoermer, sostituiti i musicisti Ted Sablay e Jake Blanton.





