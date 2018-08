Neil Young e Daryl Hannah sposi/ Matrimonio segreto in California: la conferma dal chitarrista Mark Miller

Si sono uniti in nozze segrete il cantautore Neil Young e l'attrice Daryl Hannah fidanzati da quattro anni dopo il divorzio del musicista dalla moglie di 36 anni

30 agosto 2018 Paolo Vites

Neil Young e l’attrice Daryl Hannah si sono sposati con una cerimonia tenuta in gran segreto in una misconosciuta località californiana, Atascadero. A confermare la notizia è il chitarrista Mark Miller, che si è congratulato con la coppia, anche se non ha partecipato alla cerimonia. Il leggendario cantautore e l’attrice si sono fidanzati nel 2014, dopo che Young aveva messo termine a un matrimonio durante oltre trent’anni da cui aveva avuto diversi figli, uno dei quali malato di autismo come il figlio che aveva avuto dal suo primo matrimonio con un'altra donna. Un doppio dramma, questo, che aveva spinto Young a fondare una scuola speciale per bambini disabili che veniva finanziata ogni anno con un mega concerto di beneficenza a cui partecipavano i più grandi nomi della scena musicale mondiale. Inutile dire che dopo il divorzio anche questa iniziativa è finita, purtroppo. Quindici anni di differenza (72 lui, 57 lei) i due hanno cominciato a frequentarsi immediatamente dopo il divorzio, cosa che fa pensare che la loro relazione fosse iniziata ben prima.

NEIL YOUNG E DARYL HANNAH, MATRIMONIO SEGRETO

Oltre alla cerimonia per pochi amici, Young e la Hannah avevano tenuto un’altra cerimonia lo scorso giugno sullo yacht di lui. L’attrice ha postato su Instagram una foto di un pappagallo e una frase che per chi conosce le canzoni del cantautore è significativa: “Someone’s watching over us… love & only love”, versi di un brano omonimo del cantautore. L’abbandono della moglie non è stato preso molto bene da fan e amici di Young, il compagno di avventure musicali sin dagli anni 60 David Crosby ha infatti criticato pubblicamente la decisione dell’amico, che ha reagito furiosamente annunciando che il leggendario super gruppo CSNY non avrebbe più suonato insieme. La Hannah dopo una lunga relazione con il figlio dell’ex presidente JFK, ha avuto un’altra relazione con il cantante Jackson Browne. Vegana dall’età di 11 anni, è attivamente impegnata in molte cause ambientaliste per le quali ha subito diversi arresti.

