JOVANOTTI, CONCERTO A MATELICA/ Al Festival RisorgiMarche: scaletta e orari (5 agosto)

Jovanotti, concerto a Matelica per il Festival Risorgimagiche, domenica 5 agosto: orari, scaletta, cosa portare e tutto quello che c'è da sapere sul live.

05 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Jovanotti

Dopo aver chiuso lo scorso 4 luglio ad Assago il suo lunghissimo e trionfale tour con cui ha girato l’Italia con la musica dei suoi più grandi successi e del suo ultimo album Oh Vita, Jovanotti torna sul palco oggi, domenica 5 agosto. A sorpresa, infatti, attraverso la sua pagina Facebook, Jovanotti ha annunciato che chiuderà il Risorgimagiche, il Festival ideato da Neri Marcorè per i terremotati e che si svolge a Matelica, vicino all’abbazia di Roti. “Domenica pomeriggio sul prato davanti all’Abbazia di Roti suoneremo per chiudere l’edizione di quest’anno di RisorgiMarche. Vi aspetto!!!! Nelle prossime ore vi darò i link dove trovare le info su come arrivare fino al grande prato”, ha scritto Jovanotti su Facebook dando appuntamento a tutti i suoi fans che si sono già mobilitati per partecipare all’evento.

ORARI E NEWS

I concerti del Festival Risorgimagiche sono una festa per la musica, in grado di regalare sorrisi ed emozioni vere. Il live di Jovanotti comincerà alle 16.30. L’area del concerto sarà raggiungibile solo a piedi o in bicicletta. Sarà possibile parcheggiare il proprio mezzo in zone adeguate. Come fa sapere l’organizzazione, il modo ideale per partecipare ai concerti è quello di partire la mattina per trovare posto nelle zone adibite a parcheggio. Si consiglia un abbigliamento comodo e leggero. E’ consigliabile portare acqua a sufficienza, cibo, occhiali da sole, magliette di ricambio, giacca a vento impermeabile con cappuccio, crema protettiva solare, asciugamano, plaid o cuscino per sedersi sul prato e una lampada/torcia a batterie portatile. Cliccate qui per tutte le informazioni.

LA SCALETTA

Jovanotti, sul palco del Risorgimagiche, dovrebbe proporre i brani eseguiti durante il tour. Ecco la probabile scaletta: Ti porto via con me, Le canzoni, Penso positivo, In Italia, Oh vita, SBAM, Gli immortali, Mi fido di te, Sbagliato, Baciami ancora, Chiaro di luna, Fame, DJ SET Non m’annoio – Attaccami la spina – Muoviti muoviti – Una tribù che balla – Tanto tanto tanto, L'ombelico del mondo, A te, Ti sposerò, Ragazza magica, L’estate addosso, Tutto l’amore che ho, Safari, Tensione evolutiva, Sabato, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Ciao mamma, Ragazzo fortunato, Le tasche piene di sassi, Gente della notte, Mezzogiorno, Viva la libertà.

© Riproduzione Riservata.