Anna Oxa, annullati i concerti/ Ultime notizie: una settimana di riposo forzato, incertezza sulle condizioni

Anna Oxa, annullati i concerti per un problema di salute: l'artista soffre di laringotracheite virale e dovrà osservare una settimana di riposo forzato. Le ultime notizie.

08 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Problemi di salute per Anna Oxa costretta ad annullare il concerto che avrebbe dovuto tenere ieri sera, martedì 7 agosto ad Anzio. L’artista potrebbe non essere in grado di onorare i prossimi impegni previsti per il mese di agosto. A comunicare l’annullamento del concerto è stata la società Ventidieci: “il concerto previsto presso il teatro all'aperto di Villa Adele è stato annullato per problemi di salute dell'artista. L'artista non ha dato ancora disponibilità per una nuova data, pertanto i biglietti acquistati in prevendita saranno rimborsati da Ticketone, Ciaoticket e dalle altre prevendite autorizzate". Sulla pagina ufficiale dell’artista, inoltre, si legge: “Con la presente si comunica l'annullamento delle date di Anzio e Loano del tour Anna Oxa "VOCE SORGENTE" a seguito del ricevimento da parte del management dell'Artista di certificato medico per laringotracheite virale con richiesta di una settimana di riposo vocale e astensione dal canto. I biglietti saranno rimborsati secondo le normali procedure”.

I PROSSIMI IMPEGNI DI ANNA OXA

Sulle condizioni di salute di Anna Oxa c’è ancora incertezza. L’artista, tuttavia, dovrà osservare una settimana di riposo forzato e, di conseguenza, anche il concerto previsto per il 10 agosto all'Arena Estiva Giardino del Principe di Loano potrebbe saltare. L’artista, tuttavia, potrebbe tornare sul palco il 28 agosto, giorno in cui è previsto il concerto al Teatro Romano di Verona. Su Facebook, nel frattempo, i fans stanno augurando ad Anna Oxa una pronta guarigione sperando di rivederla presto live per poter ascoltare nuovamente la sua voce e tutti i suoi successi. "Buona guarigione, ci vediamo alla prossima data", "mi dispiace tanto, auguri di pronta guarigione", buona ripresa", scrivono i fan mentre lo staff della pagina Facebook ha fatto sapere che l'artista sta facendo una cura a base di cortisone per guarire il prima possibile.

