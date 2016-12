SPILLO/ Pd e Governo, la nuova tattica di Renzi per comandare in Italia

Il vostro vecchio Yoda non la finisce più di stropicciarsi gli occhi. Dopo aver gettato uno sguardo sull'italica penisola il giorno dopo la votazione referendaria, particolarmente colpito dalla valanga di No, si è poi occupato d’altro e anche molto lontano dal Bel Paese. Quando ha deciso di ributtare giù di nuovo un’occhiata, giusto per rendersi conto che in Italia non c’è affatto stato il tracollo della Borsa come i sostenitori del Sì avevano preconizzato, s’è accorto che nel frattempo - davvero a tempo di record - era stato fatto un nuovo governo presieduto dal mite Gentiloni. Così si è messo ad analizzare quello che si diceva in rete e sui giornali, per rendersi ben presto conto che delle altisonanti promesse di Renzi, Boschi, Fedeli (di ritirarsi dalla politica in caso di vittoria del No, fatte a gran voce sui giornali e nei talk show di maggiore ascolto) non solo non è rimasto nulla, ma con il nuovo governo i cosiddetti perdenti sono in prima fila a menare la danza direttamente o indirettamente.

La stampa straniera ha parlato senza mezzi termini di "un governo eterodiretto dal burattinaio Renzi", dimessosi da presidente del Consiglio ma rimasto segretario del Pd. Mentre Boschi e Madia restano al governo in posizioni di rilievo, e l’onnipresente Lotti, oltre alle deleghe sull’editoria, mantiene quelle per gestire le prossime importanti nomine; in più avrà pure il neonato ministero dello Sport, così potrà presenziare a tutti i Consigli dei Ministri e soprattutto (ma guarda che caso!) sovrintendere al mercato dei diritti sportivi, che tanto interessano a Berlusconi…

Ora si capisce perché Yoda, che ne ha viste tante, si stropiccia gli occhi. Mai si sarebbe immaginato che dopo una simile batosta, ricca di evidenti significati politici, l’ex presidente Renzi fosse potente come prima, e con una sfacciataggine assoluta. A molti commentatori non è sfuggito il fatto che abbia condotto addirittura delle consultazioni parallele con quelle del Capo dello Stato, ad altri non è sfuggita l’ipocrisia di far dichiarare dalla delegazione del Pd che non era stati fatti nomi, pronti ad accettare le indicazioni del Presidente, quando già circolavano i nomi del futuro presidente e dei ministri che sarebbero stati indicati via telefono. Vero o no che sia, ciò che ha colpito non è stato il fatto che quello Gentiloni apparisse un governo fotocopia (ma quante anime belle ci sono in giro…che bisogno c’è di cambiare tutti i ministri per pochi mesi…), bensì che come massimo schiaffo ai quasi 20 milioni di italiani che hanno votato No al referendum si fossero riportate al governo le Ministre autrici di riforme bocciate dal popolo e dalla Corte Costituzionale, e promuovendo pure Ministra per questioni di correnti interne al Pd la co-autrice Anna Finocchiaro.