LEGGE ELETTORALE/ Sansonetti: solo il proporzionale può salvarci dai pm

Un Berlusconi a tutto campo, quello intervenuto ieri nell'incontro con i gruppi parlamentari di Forza Italia e i coordinatori regionali del partito. Nessun patto del Nazareno all'orizzonte, ma solo "una opposizione responsabile" promette il leader di Forza Italia, che boccia la proposta di Renzi e chiede di tornare al proporzionale: "il Mattarellum, con cui abbiamo vinto le elezioni nel 2011, funzionava quando l'Italia era bipolare". Non solo: sì anche alle riforme. "A me non dispiace l'idea di un'Assemblea costituente: 50 politici e 50 esperti eletti dagli italiani". Il Cavaliere intende sfruttare appieno il momento difficile di Renzi per tornare al centro della politica. Piero Sansonetti ne è convinto: "Oggi una buona legge elettorale dev'essere la più rappresentativa possibile". E il proporzionale è l'unica strada per salvare la politica dallo strapotere della magistratura, spiega al sussidiario il direttore de Il Dubbio.

Sansonetti, partiamo da Renzi. Ha ricominciato da un mea culpa in assemblea Pd e da una "fase zen".

E' solo tattica. L'autocritica è consistita solo nell'ammissione di aver perso il referendum, un'ammissione assolutamente scontata che non richiede grande fantasia politica. L'operazione che Renzi sta tentando di fare è di capire come restare in campo nonostante la sconfitta.

Intanto ha proposto di tornare al Mattarellum. La via più breve per votare il prima possibile, una legge "già pronta" l'ha definita Calderoli.

Mi è sembrata una proposta solo tattica, fatta per aggirare il dovere della prima mossa. Prima di tutto non è vero che è una legge già pronta: andrebbe discussa, rivista, ricalibrata nella formula della quota maggioritaria e di quella proporzionale — ad esempio 50 e 50, o 75 e 25, o altro? —, poi andrebbero ridisegnati i collegi elettorali. In secondo luogo Renzi ha incassato il sì della Lega, ma non quello di Berlusconi, che ieri ha confermato di volere il proporzionale. E quindi Renzi dovrà ragionevolmente rimettere in discussione la sua proposta.

Dopo il 24 gennaio che cosa succederà?

Immagino e spero che la Consulta boccerà l'Italicum. La mia impressione, e anche il mio auspicio, è che si torni al proporzionale, si vedrà con quali correzioni. Il tempo delle leggi elettorali fatte contro gli altri è finito. Oggi serve un accordo, e per fare una legge elettorale seria serve accordo tra il Pd e Berlusconi (dopo il referendum Berlusconi ha dichiarato di essere favorevole al proporzionale, ndr).

Tatticamente può essere vero, Sansonetti, ma perché oggi sarebbe realistico tornare al proporzionale?

In presenza di un assetto politico chiaramente tripolare, qualunque legge elettorale non darà la maggioranza a nessuno dei tre schieramenti, a meno di fare una legge palesemente antidemocratica. La legge elettorale può o aiutare la rappresentanza o aiutare la governabilità. Quella di Renzi premiava la governabilità e puniva la rappresentanza. Oggi una buona legge elettorale dev'essere la più rappresentativa possibile.

Insomma, riportiamo indietro l'orologio.