SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI / News, intenzioni di voto: Pd in testa ma Gentiloni non durerà fino al 2018 (oggi 23 dicembre 2016)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, INTENZIONI DI VOTO: PD IN TESTA (ULTIME NOTIZIE OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Il Partito Democratico, secondo i dati degli ultimi sondaggi elettorali e politici, risulta in testa nelle intenzioni di voto degli elettori. E' questo infatti uno dei risultati della rilevazione effettuata dal 12 al 20 dicembre scorsi dall'Istituto di ricerche Demos&Pi e Demetra per La Repubblica. In base alle preferenze espresse dal campione di elettori intervistati se oggi ci fossero le elezioni politiche nazionali, per quanto riguarda la Camera dei Deputati, il 30.2% degli italiani voterebbe per il Pd. Al secondo posto si piazza il Movimento 5 Stelle che raccoglie il 28.4% delle preferenze. A seguire si piazzano tutti gli altri partiti politici. Queste sono le percentuali raccolte da ciascuno secondo questi ultimi sondaggi elettorali e politici: la Lega Nord raccoglie il 13.2% dei voti, Forza Italia il 12.7%, Sinistra Italiana, Sel e altri di sinistra arrivano al 5.0%, Fratelli d'Italia-An riceve il 4.4% delle intenzioni di voto degli elettor, Ncd, Udc il 3.4%. Infine il restante 2.7% degli italiani darebbe il proprio voto ad altri partiti.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, INTENZIONI DI VOTO: GENTILONI NON FINISCE LA LEGISLATURA (ULTIME NOTIZIE OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Gli italiani, in base agli ultimi sondaggi elettorali e politici, ritengono che il nuovo governo non riuscirà a terminare la Legislatura. Secondo la rilevazione effettuata dall'Istituto di ricerche Demos&Pi e Demetra per La Repubblica dal 12 al 20 dicembre scorsi emerge infatti anche questo dato. Al campione di elettori è stato chiesto: Secondo Lei il governo Gentiloni resterà in carica fino alla fine della legislatura (cioè fino al 2018), oppure terminerà prima? E la maggioranza degli italiani ritiene che il premier Paolo Gentiloni terminerà prima il proprio mandato: lo sostiene il 63% degli elettori intervistati. Il nuovo governo è stato costituito dopo le dimissioni del premier Renzi in seguito all'esito negativo del voto dello scorso 4 dicembre per il referendum costituzionale. Il termine della Legislatura sarebbe il 2018 ma solo il 30% degli italiani, sottolineano i dati di questi ultimi sondaggi elettorali e politici, ritiene che accadrà. Infine il restante 7% non ha un'opinione a riguardo o non ha voluto dare una risposta.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, LE INTENZIONI SULLA LEGGE ELETTORALE (ULTIME NOTIZIE OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Come conferma i sondaggi politici ed elettorali, la Legge che norma le Elezioni e l’andare alle urne non è storicamente un argomento che infiamma il cuore e la passione politica degli elettori. Lavoro, occupazione, pensioni, politiche sociali, welfare, e tanti altri temi vengono prima per i cittadini rispetto alla legge elettorale, e forse anche per questo il nuovo Governo Gentiloni appena nato dopo le dimissioni di Renzi trova qualche difficoltà maggiore nei sondaggi sulla popolarità. Eppure una legge serve altrimenti non si potrà avere un parlamento funzionante nei prossimi anni con la conseguente crisi e stallo anche di quei temi che gli italiani giustamente ritengono di maggior importanza. E allora, dopo il rilancio in Assemblea del Pd del segretario Matteo Renzi sulla legge elettorale del “Mattarellum” al posto dell’Italicum, cosa ne pensano gli elettori? Secondi i sondaggi prodotti da Istituto Tecnè, il 46% ritiene comunque giusto tornare ai colleghi uninominali, ovvero proprio il Mattarellum, invece che un normale proporzionale (al 15% delle preferenze) o ancora un proporzionale con premio al partito o alla coalizione, ovvero l’Italicum, viene scelto ancora dal 26% degli elettori raggiunti dai sondaggi elettorali.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, QUANTO DURERÀ IL GOVERNO GENTILONI? (ULTIME NOTIZIE OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Tra gli ultimissimi sondaggi elettorali e politici prodotti in queste giornate prima della pausa natalizia della politica italiana scopriamo come gli italiani non abbiano particolare fiducia nelle lunga durata del Governo Gentiloni, da poco nato dopo le dimissioni di Matteo Renzi in seguito alla sconfitta al referendum costituzionale. Secondo i dati rilevati da Demos, si scopre come solo per il 30% degli italiani intervistati l’esecutivo appena sorto potrà durare fino alla fine della legislatura, ovvero marzo 2018. Tra i vari problemi legati all’instabilità politica, la legge elettorale con lavori in corso e le fratture interne del Pd, l’elettorato nei sondaggi elettorali non ritiene che il Governo Gentiloni possa davvero durare un anno: il 63% ritiene infatti che il governo terminerà prima le sue funzioni, indicendo elezioni già prima della fine 2017. Centrodestra e centrosinistra, la “palla” in mano loro visto che è dai loro accordi per escludere il Movimento 5 Stelle o disaccordi strutturali che potrebbe derivare la fine anticipata della legislatura.

