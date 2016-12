SONDAGGI/ Weber: Pd al 31%, M5s al 29. E il proporzionale conviene a tutti

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI. Ritorno al futuro? In vigore dal 1993 al 2001, il Mattarellum è tornato improvvisamente sulle scene. La legge elettorale messa a punto dall'attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata infatti riproposta dall'ex capo del governo Matteo Renzi in modo tale da andare a votare in primavera. La proposta ha fatto breccia non solo nel Pd, ma anche in Matteo Salvini che si è dichiarato pronto a sostenerla. Per tutta risposta, l'altro ieri Berlusconi ha auspicato il ritorno al proporzionale (si tratterebbe poi di vedere con quale soglia di sbarramento e quali ritocchi), la legge elettorale in vigore per tutta la "prima repubblica", fino al 1993. Il commento del sondaggista e analista politico Roberto Weber (Ixè).

Weber, cosa succede in un sistema tripolare come quello di oggi, sei si torna a votare con il Mattarellum?

E' davvero complicato fare previsioni, occorrono studi approfonditi. Faccio un esempio andando indietro al 1996. Allora la partita si giocò tra il Veneto e la Lombardia. Nessuno si aspettava la crescita elettorale che ebbe la Lega Nord, che diventò il terzo polo di quei tempi. Facemmo un breaking sulla situazione elettorale a venti giorni dal voto, ma la situazione diventò chiara solo nell'ultima settimana. Se fu così allora, possiamo immaginarci oggi quale caos possa essere la situazione elettorale.

Secondo lei, come andrebbero dal punto di vista dei voti le principali forze, centrosinistra, centrodestra e 5 stelle?

Facendo due conti, ricordando quanto ho appena detto e cioè che ci vogliono studi approfonditi, Grillo otterrebbe grandi risultati nel centro-sud dove sta monopolizzando la scena, mentre il centro-nord riserverebbe ottime opportunità per Renzi.

E' per questo che Berlusconi si oppone al Mattarellum?

Al momento sì, ma è anche vero che Forza Italia sicuramente riuscirebbe a fare un accordo di coalizione con la Lega. Magari un semplice accordo di desistenza o altro ancora, ma è certo che la Lega al nord porterebbe a casa un bel po' di voti, e Salvini lo sa bene, per questo è pronto ad andare al voto.

E Grillo? Sappiamo che i 5 stelle non fanno coalizioni con nessuno, per cui il Mattarellum li svantaggia, è così?

Non è solo questo, ci sono anche altri motivi.

Quali?

Non do un giudizio politico, ma di merito: con il Mattarellum il Pd sarebbe avvantaggiato perché oggi in Italia ha la classe dirigente migliore e la partita si giocherebbe nei collegi. Capisco bene l'imbarazzo dei 5 stelle davanti a uno scenario del genere dopo che a una delle loro primarie online votarono 150 persone.

Perché Renzi ha riproposto il Mattarellum?

Diciamo che Renzi l'ha pensata bene, perché la sua politica è fondata essenzialmente sulla figura del leader. Una politica fatta apposta per il Mattarellum.

Quanto vale oggi in termini di sondaggi Renzi?