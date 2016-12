6 ANNI A FORMIGONI/ A chi giova trasformare un'eccellenza italiana in un sistema corrotto?

Scriveva tanti anni fa Gaetano Salvemini, e lo ripeteva nell'ultimo dopoguerra un grande giurista, l'avvocato e docente di procedura penale Francesco Carnelutti, che se una mattina vi svegliate nel vostro letto e leggete sul giornale che vi accusano di avere rubato il Duomo di Milano, dovere fare i seguenti movimenti: prepararvi la colazione, lavarvi e vestirvi, andare di nascosto in piazza Duomo e assicurarvi che il Duomo sia al suo posto. Alla fine, recatevi in tutta fretta, con qualsiasi mezzo, al confine svizzero e rifugiatevi nella Confederazione elvetica.

Nonostante lo "spirito riformista" (inesistente) italiano, in materia di giustizia penale sembra che sia cambiato poco, dopo aver guardato alcune sentenze, soprattutto quella che è appena arrivata sulla vicenda dell'attuale senatore Roberto Formigoni, ma che riguarda fatti di quando era governatore della Regione Lombardia.

Per un concorso in corruzione, dai contorni quanto meno strani, Formigoni è stato "inchiodato" a sei anni di reclusione e alla confisca di 6,6 milioni di euro.

Fra tre mesi conosceremo esattamente le motivazioni della sentenza, ma quello che appare sbilenco è che la costruzione accusatoria dei pubblici ministeri si basava su un'associazione a delinquere che il Tribunale non ha riconosciuto e ha respinto.

Infatti i pm avevano chiesto nove anni, ma senza l'associazione a delinquere la pena è scesa a sei anni. In sostanza è rimasta in piedi la storia, sinora poco dimostrata in verità, che l'attuale senatore Formigoni, in cambio dell'erogazione di fondi pubblici a strutture convenzionate – il centro di riabilitazione Maugeri e l'ospedale San Raffaele – avrebbe chiesto tangenti, quando era governatore. Il condizionale è d'obbligo, perché poi le tangenti arrivavano ad altri che sarebbero i prestanome di Formigoni. Mentre all'ex governatore arrivavano regali e inviti di vacanze, anche in posti esotici.

Inutile fare altre ricostruzioni al momento, aspettando le motivazioni della sentenza, anche se stupisce che il collante, l'architrave dell'associazione a delinquere sia franata e abbia dimostrato tutta la sua inadeguatezza.

C'è però un fatto da segnalare ancora una volta. E' la "selezione forzata" che la magistratura riesce a fare della classe dirigente italiana. A metà febbraio avremo le nozze d'argento, i 25 anni di Mani pulite, e già adesso cominceranno le commemorazioni e le rievocazioni, magari commosse, non dei 20mila e oltre avvisati di garanzia, dei condannati ingiustamente e poi liberati, dei suicidi e delle carriere precocemente finite, di tutte le storture e contraddizioni che ci sono state, ma di quella svolta che, come possiamo notare oggi, ha letteralmente bloccato l'Italia, condannandola alla "non crescita", all'azzeramento della sua classe dirigente, alla salvezza degli orfani del comunismo e del fascismo e alla liquidazione dei partiti democratici, in nome della glasnost e della perestroika, cioè della chiarezza e della, letteralmente, ristrutturazione. Bisognava ricordare qualche cosa in gergo bolscevico!