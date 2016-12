LEGGE ELETTORALE/ Il giurista: Mattarellum o proporzionale, ecco cosa cambia

Il proporzionale puro durante la "prima repubblica". Poi i referendum del 1991 e 1993 e l'introduzione di un sistema misto, maggioritario e proporzionale (il Mattarellum) con il quale gli italiani hanno votato alle politiche del 1994, del '96 e del 2001. Nel 2005 si cambia ancora: arriva la legge Calderoli (270/2005), poi ribattezzata Porcellum, e dichiarata incostituzionale dalla Consulta nel gennaio 2014. Infine la legge 52/2015, il cosiddetto Italicum, in vigore dal maggio 2015, mai applicata e investita da una pioggia di ricorsi sollevati dinanzi a vari tribunali italiani. La Corte costituzionale si riunirà il 24 gennaio 2017 per decidere se l'Italicum viola o no i diritti costituzionalmente garantiti. Nel frattempo, dopo la bocciatura della riforma costituzionale Renzi-Boschi che aveva nell'Italicum la sua chiave di volta, la politica si è rimessa in moto. M5s ha detto di voler estendere l'Italicum anche al Senato; Renzi ha proposto di tornare al Mattarellum, incontrando la disponibilità di Salvini; mentre Berlusconi ha detto di voler tornare al proporzionale. Per capire più da vicino le varie ipotesi in questione, ne abbiamo parlato con Saulle Panizza, docente di diritto costituzionale nell'Università di Pisa.

La legge elettorale era un pilastro della riforma. Bocciata la riforma, si ridiscute di legge elettorale. In che modo l'esito del referendum condiziona la legge che verrà?

L'intera vicenda risulta davvero singolare. I fautori delle riforme costituzionali (poi bocciate con il referendum) hanno dapprima intimamente collegato la revisione con la nuova legge elettorale, l'Italicum, salvo poi provare a dimostrare — all'approssimarsi del 4 dicembre — che le due vicende non erano connesse, e costringendo ora il Parlamento a riscrivere il sistema elettorale, sia per la Camera, sia per il Senato, ma con la segreta speranza che sia la Corte costituzionale a risolvere i problemi che il Governo e la sua maggioranza hanno in questo modo determinato.

Una legge elettorale è legata a doppio filo con il sistema politico: questo dovrebbe farla e approvarla, la legge dal canto suo condiziona l'offerta politica. Quand'è che una legge elettorale è "migliore" di un'altra?

Questa è la classica domanda cui è estremamente difficile dare una risposta, per una serie di ragioni. In primo luogo perché quando pensiamo alla "legge elettorale" pensiamo implicitamente al meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, ma in realtà rileva, e non poco, anche tutta quella che si può definire la legislazione elettorale di contorno (la dimensione dei collegi, la loro delimitazione, ecc.). In secondo luogo, perché nessuna legge elettorale è buona o cattiva in sé, ma va esaminata nel contesto politico e istituzionale in cui è destinata a operare. Infine, e proprio per questo, le linee guida internazionali si limitano a fissare delle indicazioni, auspicando soprattutto la stabilità nel tempo di queste regole e la loro revisione in epoca lontana dallo scrutinio, ciò che, però, è esattamente l'opposto di quanto è avvenuto e sta nuovamente avvenendo nel nostro Paese.

Ci si prepara al de profundis per l'Italicum. La corte si pronuncerà? E come?