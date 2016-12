SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI / News, Primarie Pd: Matteo Renzi in testa (Ultime notizie oggi 24 dicembre 2016)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, INTENZIONI DI VOTO: RENZI IN TESTA PER LE PRIMARIE PD (ULTIME NOTIZIE OGGI 24 DICEMBRE 2016) - Gli ultimi sondaggi elettorali e politici non rilevano solo le intenzioni di voto degli italiani alle prossime elezioni politiche ma anche quelle alle Primarie del Partito Democratico. E' questa infatti una delle domande che è stata posta al campione di elettori dall'Istituto Index Research che ha effettuato una rilevazione per Terza Repubblica – Speciale La7 lo scorso 19 dicembre. Dai risultati di questi sondaggi elettorali e politici risulta che Matteo Renzi è in testa nelle intenzioni di voto le Primarie del Pd tra coloro che hanno dichiarato di votare il Partito Democratico. Al campione di elettori è stata presentata una lista di possibili candidati alle Primarie Pd che si terranno il prossimo anno. E Matteo Renzi, l'ex premier che si è dimesso dopo il voto negativo al referendum costituzionale dello scorso 4 dicembre, ha raccolto il 43% delle preferenze, piazzandosi così in testa rispetto agli altri nomi. Al secondo posto è arrivato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, con il 28%. Poi a seguire, al terzo posto Roberto Speranza, ex capogruppo Pd è uno dei candidati alla leadership del partito, con il 10%. Al quarto posto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che raccoglie il 5%. Il 6% degli elettori non ha indicato alcuno di questi e l'8% non ha risposto.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, INTENZIONI DI VOTO: OLTRE META' DEGLI ITALIANI SONO INDECISI O ASTENUTI (ULTIME NOTIZIE OGGI 24 DICEMBRE 2016) - E' alta, dicono gli ultimi sondaggi elettorali e politici, la percentuale degli italiani indecisi o astenuti. Oltre la metà infatti, secondo i dati della rilevazione effettuata lo scorso 17 e 18 dicembre da Emg Acqua per La7 Srl, sostiene di non aver deciso a quale partito dare il proprio voto oppure di aver già deciso di non andare a votare. In totale gli elettori indecisi o astenuti sono il 52,4%: il dato scorporato fa segnare il 20.7% di italiani indecisi e il 31.7% di astenuti. Questi ultimi sondaggi elettorali e politici hanno poi chiesto al campione di elettori di indicare le proprie preferenze nel caso in cui si andasse ora a votare per le elezioni politiche e si presentasse alle urne il Listone Centrodestra. Dalle riposte degli italiani emerge che il Centrodestra supererebbe il Movimento 5 Stelle, anche se di misura, piazzandosi al secondo posto dietro al Partito Democratico. Queste sono le percentuali di preferenze che le varie liste otterrebbero: Partito Democratico: 31.7%, Centrodestra: 29.8%, Movimento Cinque Stelle: 29.3%, Ncd + Udc (Ap): 3.7%, Sinistra Italiana: 3.3%, Altro partito: 2.2%.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, INTENZIONI DI VOTO: PD IN TESTA DI SOLI TRE PUNTI SU M5S (ULTIME NOTIZIE OGGI 24 DICEMBRE 2016) - Sono divisi da soli tre punti, secondo gli ultimi sondaggi elettorali e politici, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. In base infatti ai risultati della rilevazione effettuata da Emg Acqua per La7 Srl lo scorso 17 e 18 dicembre, il Pd raccoglie il 30.6% delle preferenze degli elettori ma il M5s arriva al 27.6%. Al campione di italiani intervistato è stato chiesto di supporre di trovarsi ora nella cabina elettorale per le elezioni politiche e dalle intenzioni di voto espresse i primi due partiti risultano quindi molto vicini. Dalle preferenze degli elettori raccolte da questi sondaggi elettorali e politici sarebbero poi questi i piazzamenti degli altri partiti. Per quanto riguarda i partiti di centro-destra la Lega Nord arriverebbe al 13.8% delle intenzioni di voto degli italiani, Forza Italia raccoglierebbe il 12.7% mentre Fratelli d’Italia – An si fermerebbe al 4.5% e Ncd + Udc (Ap) al 3.2%. Mentre dall'altro lato Sinistra Italiana arriverebbe al 3.2% delle preferenze degli elettori. Il restante 4.4% delle intenzioni di voto andrebbe poi, sempre secondo questi ultimi sondaggi elettorali e politici, ad altri partiti e il 2,3% finirebbe in schede bianche.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, QUANTO DURERÀ IL GOVERNO GENTILONI? (ULTIME NOTIZIE OGGI 24 DICEMBRE 2016) - Tra gli ultimissimi sondaggi elettorali e politici prodotti in queste giornate prima della pausa natalizia della politica italiana scopriamo come gli italiani non abbiano particolare fiducia nelle lunga durata del Governo Gentiloni, da poco nato dopo le dimissioni di Matteo Renzi in seguito alla sconfitta al referendum costituzionale. Secondo i dati rilevati da Demos, si scopre come solo per il 30% degli italiani intervistati l’esecutivo appena sorto potrà durare fino alla fine della legislatura, ovvero marzo 2018. Tra i vari problemi legati all’instabilità politica, la legge elettorale con lavori in corso e le fratture interne del Pd, l’elettorato nei sondaggi elettorali non ritiene che il Governo Gentiloni possa davvero durare un anno: il 63% ritiene infatti che il governo terminerà prima le sue funzioni, indicendo elezioni già prima della fine 2017. Centrodestra e centrosinistra, la “palla” in mano loro visto che è dai loro accordi per escludere il Movimento 5 Stelle o disaccordi strutturali che potrebbe derivare la fine anticipata della legislatura.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, INTENZIONI DI VOTO: GENTILONI NON FINISCE LA LEGISLATURA (ULTIME NOTIZIE OGGI 24 DICEMBRE 2016) - Gli italiani, in base agli ultimi sondaggi elettorali e politici, ritengono che il nuovo governo non riuscirà a terminare la Legislatura. Secondo la rilevazione effettuata dall'Istituto di ricerche Demos&Pi e Demetra per La Repubblica dal 12 al 20 dicembre scorsi emerge infatti anche questo dato. Al campione di elettori è stato chiesto: Secondo Lei il governo Gentiloni resterà in carica fino alla fine della legislatura (cioè fino al 2018), oppure terminerà prima? E la maggioranza degli italiani ritiene che il premier Paolo Gentiloni terminerà prima il proprio mandato: lo sostiene il 63% degli elettori intervistati. Il nuovo governo è stato costituito dopo le dimissioni del premier Renzi in seguito all'esito negativo del voto dello scorso 4 dicembre per il referendum costituzionale. Il termine della Legislatura sarebbe il 2018 ma solo il 30% degli italiani, sottolineano i dati di questi ultimi sondaggi elettorali e politici, ritiene che accadrà. Infine il restante 7% non ha un'opinione a riguardo o non ha voluto dare una risposta.

