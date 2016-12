DALLA CINA/ Lao Xi: la "doppia visione" che manca a Renzi & Grillo

L'Italia è sembrata sfilacciarsi tutta di colpo. A Roma la giunta Raggi è stata azzoppata dallo scandalo del suo capo di gabinetto Marra, arrestato per corruzione. A Milano il sindaco stesso Sala si è autosospeso (e poi è rientrato) per uno scandalo che sembra ormai investire in pieno l'Expo del 2015. Il governo Gentiloni è stato colpito dalla bizzarra vicenda di un ministro dell'Istruzione certamente senza la laurea e forse senza nemmeno una licenza liceale.

La destra resterà forse indenne da questo fuoco di fila, semplicemente perché ha quasi smesso di esistere.

L'ex premier Matteo Renzi, forse ex speranza d'Italia, si è dimesso. Eppure forse l'ha fatto solo a metà, perché ha lasciato i suoi Dioscuri al governo: la Boschi e Lotti. Il lascito potrebbe essergli forse fatale visto quanto è controverso. La loro presenza al governo dimostra che Renzi è debole o si sente debole. Se non si fida di Gentiloni, suo grande sodale da tempi antichi, che cosa può fare? C'è un dato cinico della politica: la gente ti volta le spalle? Certo! Ma bisogna non dargli motivo per farlo. Quindi o Renzi ritrova (o forse trova per la prima volta) se stesso e si dà una vera scossa, o non ne esce più.

Sulla base di tutto questo, davvero si può dire che è la fine della seconda repubblica, come per esempio Antonio Polito ha tanto bene spiegato di recente?

Se è così, come la fine della prima repubblica e l'inizio della seconda furono sanciti dai giudici che indagavano su Mani Pulite, allo stesso modo, circa 25 anni dopo, la fine della seconda e l'inizio della terza sarà sancito sempre dai giudici, stavolta della Corte costituzionale.

Essi decideranno nelle prossime settimane sulla questione più importante, la legge elettorale: condizione chiave per scegliere il nuovo parlamento e quindi anche per determinare chi vincerà e governerà. Dopo una generazione la politica dimostra di essere ancora molto debole e la magistratura è ancora supplente.

Questa debolezza della politica è un fattore chiave nel considerare la futura legge elettorale. I partiti oltre a pensare alle cose facili, tipo i numeri da prendere per non perdere, devono capire come fare a recuperare il loro abisso di inaffidabilità complessiva (compresi in maniera per ora iniziale quelli di M5s).

Oggi tutti si dimenticano di questo elemento e invece lottano come se si dovesse votare tra due giorni. Quindi sono divisi su una legge che in sostanza, grazie ad un abnorme (e probabilmente incostituzionale) premio di maggioranza, regalava la maggioranza assoluta dei seggi a chi conquistava il 40% dei voti al primo turno.