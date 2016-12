MESSAGGIO DI FINE ANNO/ Mattarella, dietro le quinte di un discorso-chiave

Rassicurare un'intera nazione spaventata di fronte alla minaccia terroristica, ma non solo. Spingere anche a riscoprire i valori di solidarietà e comunità. Sergio Mattarella si accinge a trovare intorno a queste due priorità l'obiettivo ottimale del suo secondo messaggio di fine anno.

Sul testo, insieme ai suoi collaboratori, il Capo dello Stato lavora già da alcune settimane, ma la cronaca incalza, e non potrebbe essere altrimenti. Un anno fa fu la fotografia del corpo del piccolo Aylan, il bimbo siriano che aveva trovato la morte sulla spiaggia di un'isola greca. Quest'anno la notizia clamorosa è l'uccisione a Sesto San Giovanni (Milano) del killer di Berlino. Una fuga fermata da un pattuglia della polizia che ha fatto il suo dovere, ma che apre interrogativi inquietanti sulla possibilità che anche il nostro paese possa finire nel mirino degli attentati di matrice islamista. Non ha mai fatto mancare la sua vicinanza il Capo dello Stato nei momenti più tragici: è stato ai funerali di Valeria Solesin, a Venezia, ha accolto le salme dei nostri connazionali uccisi a Dacca. non poteva mancare nel caso di Fabrizia Di Lorenzo, travolta a Berlino mentre faceva acquisti al mercatino di Natale proprio dall'assassino ucciso poi alla periferia di Milano.

Forte è per Mattarella l'esigenza di spiegare che gli apparati dello Stato stanno facendo di tutto per prevenire ogni potenziale rischio. Va ribadito che lo Stato c'è, e che l'Europa può (e deve) fare di più in tema di sicurezza e difesa comune. "Il terrorismo ci vuole impaurire e condizione. Non glielo permetteremo", disse nel discorso di Capodanno di un anno fa. E difficilmente i toni potranno essere differenti.

Nel suo primo messaggio agli italiani Mattarella era partito dall'emergenza lavoro, che esiste ancora, e che avrà doveroso spazio nel suo intervento. Ma quest'anno vi sono anche altre circostanze imprevedibili, che sono subentrate durante l'anno e che sono passate in cima alla lista delle preoccupazioni. La prima è senza dubbio la ricostruzione post-terremoto nelle regioni dell'Italia Centrale. Il Capo dello Stato ha ormai assunto come punto d'onore il pungolare le istituzioni a fare il massimo, come dimostrano le sei visite da fine agosto al 22 dicembre, e l'aver ricordato questo tema persino nei giorni della crisi di governo.

Nei soccorsi e nell'assistenza ai terremotati secondo Mattarella si è vista l'Italia migliore, quella capace di una generosità straordinaria, di altruismo e solidarietà. Tutti elementi che devono essere da esempio per una politica che fatica a tenere il passo. L'invito del presidente della Repubblica non può che essere quello ad abbassare i toni e a collaborare per il bene comune, all'indomani di un referendum dove l'alta partecipazione della cittadinanza al voto "ha manifestato con evidenza la richiesta di essere protagonista delle scelte collettive", come ha spiegato nell'indirizzo di saluto natalizio alle più alte cariche dello stato.