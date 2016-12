Sondaggi elettorali e politici / News, intenzioni di voto: M5s supera Pd ma gli astenuti... (ultime notizie oggi 28 dicembre 2016)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, INTENZIONI DI VOTO: IL M5S SUPERA IL PD, ALTA L'ASTENSIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI 28 DICEMBRE 2016) - Sarebbe il Movimento 5 Stelle, secondo gli ultimi sondaggi elettorali e politici, a raccogliere il maggior numero di preferenze se si andasse a votare oggi alle elezioni politiche. A dirlo sono i dati della rilevazione effettuata da Index Research per Terza Repubblica – Speciale La7 lo scorso 19 dicembre. Al campione di elettori è stato chiesto di esprimere le proprie intenzioni di voto e il 30,4% ha indicato il Movimento 5 Stelle. Al secondo posto, a distanza di due punti percentuali, si piazza il Partito Democratico con il 28,5% delle preferenze. Ma l'astensione resta alta: in base ai risultati di questi sondaggi elettorali e politici gli italiani che non andranno a votare sono il 37,8%, percentuale alla quale si aggiunge il 16,6% di elettori ancora indecisi sul partito al quale attribuire il proprio voto. Sulla base invece delle preferenze indicate dagli elettori sono queste le percentuali registrate dagli altri partiti: Sinistra Italiana 4,5%; Forza Italia 11,6%; Fratelli d'Italia 4,5%; Ncd 2,8%; Lega Nord 13%; altri partiti 4,5% e infine schede bianche/nulle 2,0%.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, INTENZIONI DI VOTO: GLI ITALIANI CHIEDONO IL VOTO IN PRIMAVERA (ULTIME NOTIZIE OGGI 28 DICEMBRE 2016) - Dagli ultimi sondaggi elettorali e politici emerge la richiesta degli italiani di andare al voto la prossima primavera. Secondo i dati dalla rilevazione effettuata lo scorso 19 dicembre dall'Istituto di ricerche Demopolis per il programma Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber su La7, il 67% degli elettori ritiene che per l'Italia sarebbe meglio tornare al voto in primavera, dopo la messa a punto della nuova legge elettorale. Si tratta di una bocciatura quindi da parte della maggioranza degli italiani del nuovo governo guidato da Paolo Gentiloni, insediatosi dopo le dimissioni del premier Matteo Renzi in seguito all'esito negativo del voto per il referendum costituzionale dello scorso 4 dicembre. Secondo questi ultimi sondaggi elettorali e politici il 15% degli elettori sostiene che si dovrebbe andare a votare per le elezioni politiche il prossimo autunno mentre solo il 12% ritiene che il governo Gentiloni debba restare in carica fino alla scadenza naturale della legislatura, nel febbraio 2018. Infine il 6% degli italiani non ha un'opinione a riguardo.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, INTENZIONI DI VOTO: IL CONFRONTO DEGLI ELETTORI TRA RENZI E GENTILONI (ULTIME NOTIZIE OGGI 28 DICEMBRE 2016) - Gli ultimi sondaggi elettorali e politici hanno indagato non solo sulle intenzioni di voto degli italiani alle elezioni politiche. Una delle domande poste al campione di elettori dall'Istituto Piepoli ha riguardato infatti anche il nuovo governo guidato da Gentiloni. La rilevazione è stata condotta lo scorso 12 dicembre per il programma Politics - tutto è politica in onda su Rai 3. Al campione di elettori intervistato è stato chiesto di dare un giudizio sul governo guidato dal premier Matteo Renzi e sul nuovo esecutivo. Agli italiani è stato chiesto, in questi ultimi sondaggi elettorali e politici: Secondo lei il governo Gentiloni sarà migliore o peggiore, in termini di realizzazioni per il Paese, del governo Renzi che l'ha preceduto? E la maggioranza degli italiani intervistati, il 46%, ha risposto che i due Esecutivi sono uguali. Il 23% degli elettori non ha voluto esprimere un giudizio, riservandosi di rispondere dopo aver visto il governo Gentiloni all'opera. Dai risultati di questi sondaggi elettorali e politici solo per il 16% degli elettori il nuovo governo sarà migliore del precedente mentre per il 13% sarà peggiore. Infine il 2% degli intervistati è risultato senza un'opinione in merito alla domanda.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, INTENZIONI DI VOTO: ELETTORI M5S, CHI COME PREMIER? (ULTIME NOTIZIE OGGI 27 DICEMBRE 2016) - Sondaggi Elettorali e Politici, il nuovo anno arriva e per il Movimento 5 Stelle sarà utile dare un’occhiata ai dati relativi al sondaggio ultimato da Index Research dello scorso 21 dicembre. In pratica, nell’anno delle probabili elezioni nazionali, con il problema “Roma” che prosegue ancora, sarà un importante se non decisivo passaggio per il futuro del M5s nella politica italiana dei prossimi anni. Secondo i sondaggi rilevati tra gli elettori del Movimento (che lo hanno dichiarato nelle intenzioni di voto) risulta che l’ideale candidato premier, forse il momento di vitale importanza delle prossime scelte in casa Casaleggio, non è nessuno di quelli proposti dall’istituto di sondaggistica. Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio e Roberto Fico: sono tutti visti come non ideali premier, dato he il 34% degli elettori grillini preferirebbe qualsiasi altro nome e comunque non loro. Il 26% non risponde e solo il 16% vede premiare Di Battista come futuro candidato premier de Movimento, battendo Di Maio al 13% e Fico al 11%. Direttorio attuale che pare essere bocciato dalle ultime scelte e dinamiche della giunta Raggi: Grillo dovrà inventarsi qualcosa visto che al momento la base grillina non sembra gradire le personalità scelte per traghettare l’M5s anche nel 2017.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, INTENZIONI DI VOTO: LA META' DEGLI ITALIANI INDECISI O ASTENUTI (ULTIME NOTIZIE OGGI 27 DICEMBRE 2016) - E' ancora alta, secondo gli ultimi sondaggi elettorali e politici, la percentuale di italiani indecisi o astenuti. Secondo infatti i dati della rilevazione effettuata lo scorso 14 dicembre dall'Istituto Index Research per varie testate tra cui il programma Piazza Pulita su La7 la metà degli elettori o non andrà a votare o ancora non ha deciso a chi attribuire il proprio voto. Al campione di elettori questo sondaggi elettorali e politici hanno chiesto si supporre di essere nella cabina elettorale e di indicare per quale partito avrebbe più probabilmente votato. Ma se le elezioni politiche si fossero tenute ieri un italiano su due non avrebbe espresso la propria preferenza. Dai risultati della rilevazione gli italiani indecisi sono infatti il 16,1% mentre gli astenuti sono il 36,4%: sommando queste due percentuali risulta quindi che, in base a questi ultimi sondaggi elettorali e politici, il 52,5% degli elettori non esprimerebbe il proprio voto se si tenessero oggi le elezioni politiche.

© Riproduzione Riservata.