Comunarie Palermo 2016 / M5s, i 5 aspiranti candidati sindaco: mancano le quote rosa? (Ultime notizie oggi, 29 dicembre)

COMUNARIE PALERMO 2016, MOVIMENTO 5 STELLE: I 5 ASPIRANTI CANDIDATI SINDACO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 DICEMBRE): MANCANO LE QUOTE ROSA - Potrebbe esserci un problema di quote rosa nelle Comunarie Palermo 2016 con le quali sono stati scelti ieri i 5 aspiranti candidati sindaco del Movimento 5 Stelle. Sono stati solo in 79 su 122 candidati, come ricorda il Fatto Quotidiano, a confermare la propria disponibilità a partecipare alle Comunarie Palermo 2016 del M5s. Proprio a causa dei tanti ritiri però le candidate donne sono rimaste alla fine solo 12. Per legge è invece previsto che "dei 40 candidati al consiglio comunale almeno un terzo sia rappresentato da un sesso diverso dalla maggioranza della lista". Anche se il Movimento 5 Stelle includesse in lista tutte e 12 le donne, nonostante non facciano parte dei 40 candidati più votati alle Comunarie Palermo 2016, non riuscirebbe a coprire quel terzo previsto dalla legge. Dunque il M5s dovrebbe presentare una lista con 37 candidati invece di 40.

COMUNARIE PALERMO 2016, MOVIMENTO 5 STELLE: I 5 ASPIRANTI CANDIDATI SINDACO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 DICEMBRE) - Si sono svolte online le Comunarie Palermo 2016 per scegliere gli aspiranti candidati sindaco del Movimento 5 Stelle. Alla votazione, come è stato scritto ieri sul Blog di Beppe Grillo, hanno partecipato 524 iscritti certificati al M5s e residenti a Palermo che hanno espresso 2.233 preferenze. I cinque che hanno ricevuto più voti e che accedono quindi al secondo turno per la scelta del candidato sindaco sono: Giulia Argiroffi , Giancarlo Caparrotta, Franca Tiziana Di Pasquale, Salvatore Forello e Igor Gelarda. Il Movimento 5 Stelle fa sapere che la seconda votazione per il candidato sindaco, all'interno delle Comunarie Palermo 2016, avverrà nelle prossime settimane "dopo che si terranno le 'graticole' a cui i candidati sindaco sono tenuti a partecipare": le 'graticole' sono incontri pubblici in cui gli aspiranti candidati sindaco si sottoporranno alle domande degli iscritti del M5s. A Palermo si voterà per l'elezione del sindaco il prossimo anno, nel 2017. Tra i cinque aspiranti candidati più votati alle Comunarie Palermo 2016 che si sono svolte ieri online ci sono alcuni nomi di spicco come il fondatore di Addiopizzo Salvatore Forello e il leader del sindacato di polizia Consap Igor Gelarda.

© Riproduzione Riservata.