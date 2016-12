MILLEPROROGHE 2017 / Via libera del Consiglio dei ministri al decreto: Andrea Orlando e le novità sulla polizia penitenziaria (oggi 29 dicembre 2016)

MILLEPROROGHE 2017, VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL DECRETO: ANDREA ORLANDO E LE NOVITA' SULLA POLIZIA PENITENZIARIA (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Sono molte le novità legate alla Milleproroghe 2017 che ha apportato novità importanti anche per quanto riguarda la Polizia Penitenziaria. Ecco il post di facebook di Andrea Orlando: "Nel Consiglio dei Ministri abbiamo approvato il decreto "Milleproroghe" che contiene una norma importante per la Polizia Penitenziaria. E' stata infatti prevista una proroga della validità delle graduatorie di idonei fino alla fine del 2017. Terminato l'iter legislativo l'amministrazione penitenziaria potrà utilizzare queste graduatorie per avviare le procedure finalizzate all'assunzione nel corso del prossimo anno fino a circa novecento donne e uomini che andranno a colmare in parte il vuoto organico del corpo della polizia penitenziaria. Si tratta di un primo passo, ma molto importante per migliorare le condizioni di lavoro nelle nostre carceri. Bisogna garantirne maggior sicurezza e un miglior trattamento per i detenuti", clicca qui per il tweet.

MILLEPROROGHE 2017, VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL DECRETO: FARMACI E PERSONALE, LE MISURE IN MATERIA DI SALUTE (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Con il decreto milleproroghe viene rinviata di un anno la revisione della governance farmaceutica, quindi il nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco avrà altri dodici mesi per la sua operatività. Il decreto che ha avuto il via libera del Consiglio dei ministri prevede, in materia di salute, anche lo slittamento delle procedure per indire i concorsi straordinari per medici, tecnici e infermieri, mentre nuovi contratti flessibili sono consentiti fino al 31 ottobre 2017. Le misure con le nuove scadenze in materia di salute del decreto milleproroghe riguardano, dunque, farmaci e personale. Tra le novità, però, c'è anche la conferma di un altro anno per i ricercatori di tipo "B": le università potranno prorogare fino al 31 dicembre 2017 con proprie risorse i contratti dei ricercatori a tempo determinati in scadenza che non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale. In questo modo i ricercatori interessati potranno parteciparvi.

MILLEPROROGHE 2017, VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL DECRETO: RINVIATO OBBLIGO TRACCIABILITÀ DELLE VENDITE DI GIORNALI (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Il decreto milleproroghe varato oggi dal Consiglio dei ministri era particolarmente atteso, più del solito, visto che erano rimasti fuori dalla legge di Bilancio molti interventi per enti e lavoratori. Composto da 15 articoli, il provvedimento contiene diverse misure, tra cui il nuovo blocco degli affitti pagati da enti pubblici, authority e Consob. I canoni, dunque, rimarranno di fatto bloccati. Il blocco degli stipendi pagati da enti pubblici e authority ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali è stato prorogato alla fine del prossimo anno. Quarto rinvio per l'obbligo di tracciabilità delle vendite di giornali: il termine è slittato al 31 dicembre 2017 per far sì che venga attuato il Piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e per rendere fruibile il credito d'imposta alle imprese. Le tariffe agevolate postali in vigore per le spedizioni dei prodotti editoriali sono state prorogate, come riportato da Il Fatto Quotidiano, fino all'adozione di quelle nuove. Prorogate anche le agevolazioni tariffarie di stampe promozionali in abbonamento postale, effettuate da associazioni e organizzazioni no profit, associazioni d'arme e combattentistiche.

MILLEPROROGHE 2017, VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL DECRETO: SALVATI 40MILA PRECARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto milleproroghe che salva 40mila precari della Pubblica amministrazione. Dal primo gennaio sarà vietato il rinnovo dei contratti a termine e delle collaborazioni con la pubblica amministrazione, a causa di una norma contenuta nel Jobs Act, quindi è stata accolta la richiesta della Cgil che ieri ha chiesto una proroga dei contratti. La linea è stata condivisa anche dal ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia. «In #milleproroghe 2017 proroga per cococo, tempi determinati #PA e tutte le graduatorie dei concorsi» si legge nel suo tweet. Il decreto milleproroghe, il primo decretone omnibus del nuovo Governo, prevede anche un intervento a favore delle categorie "disagiate" di vincitori di concorsi e di coloro che sono stati dichiarati "idonei" in un corso. Tra le scadenze che sono slittate in extremis con il decreto milleproroghe c'è lo spostamento al 30 giugno 2017 del termine entro il quale i condomini devono installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, conosciuti meglio come termovalvole. Soddisfazione per Confedilizia, che aveva lanciato un appello al Governo, visto che in molti edifici non è stata possibile rispettare la scadenza del 31 dicembre «a causa del ritardo con cui è stato approvato il decreto che ha modificato le regole applicabili e dell'impossibilità materiale, per le imprese, di soddisfare le innumerevoli richieste».

