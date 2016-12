SCENARIO/ Formica: ecco la nuova guerra dell'Italia tradita

Continua il palleggio tattico tra Pd e Forza Italia sulla legge elettorale. Guerini e Orfini del Pd insistono sul Mattarellum, ma l'unica strada è il proporzionale, ha ribadito ieri Berlusconi, incassando (a sorpresa) la disponibilità di Ap-Ncd, alleato di governo del Partito democratico. Oggi Gentiloni terrà la consueta conferenza stampa di fine anno, nella quale ripeterà le ragioni del suo governo. Secondo Rino Formica, ministro socialista della prima repubblica, il paese non è mai stato a rischio come adesso. Altro che elezioni, occorre fare quadrato per garantire la sua sopravvivenza.

"E' paradossale — attacca subito Formica all'inizio della telefonata —. Chi ha perso il referendum non ha forze sufficienti per gestire la sconfitta, chi ha vinto è troppo debole per amministrare bene la vittoria".

Non crede che Mattarella sia riuscito a gestire la situazione dando un briciolo di tranquillità al paese?

Sì, ma non possiamo nemmeno immaginare che la crisi delle istituzioni e dei poteri che operano nella società possa essere risolta dalla saggezza del presidente della Repubblica.

Era meglio andare al voto?

Guai. Solo per dire che il vero potere di intervento politico del presidente era lo scioglimento delle camere, ma è una soluzione oggi percepita come insufficiente e debole…

"Era", lei dice? Potrebbe ancora farlo; lo farà, quando sarà tempo.

Il punto è un altro: sciogliere le camere per fare che cosa?

Intanto c'è un governo.

Ciò che c'è oggi è una crisi gravissima: sociale, politica, delle istituzioni. A questa si è aggiunta la crisi, altrettanto tremenda, di un mondo che fino ad oggi nella storia repubblicana era parso tranquillo: quello dei risparmiatori. E siamo appena agli inizi di questa vicenda. Nessuno sa come, quando e dove si dovrà intervenire e in che misura sarà sufficiente farlo.

Stiamo parlando del caso Mps.

La crisi del Monte Paschi sta lì da almeno vent'anni. Ora Roma e Berlino litigano sulle regole, ma la parte più importante nella vicenda l'hanno avuta la Banca d'Italia, i governi, i ministri del Tesoro, i parlamenti di un'epoca. Soprattutto, chi doveva intervenire non è intervenuto, anche se ne conosceva i mali.

Perché ha detto che la vittoria del No al referendum è stata troppo grande per essere gestita politicamente?

Perché si tratta di un consenso amplissimo, pieno di aspettative da parte di vasti settori del paese e delle nuove generazioni. Un consenso che non chiede solo di mantenere un ombrello di garanzie, ma di costruire un futuro.

E la politica non è in grado di farlo.

Non ci sono più forze politiche, né schieramenti; non c'è classe dirigente. In questi vent'anni si è andata spegnendo ogni capacità di creare soluzioni che superassero le positività e le negatività della prima repubblica, e così l'esito della seconda era segnato.

Da parte di alcuni si auspica un ritorno al proporzionale. Non è un'avvisaglia interessante?