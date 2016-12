SONDAGGI/ Piepoli: la gente sta col Pd, Berlusconi è solo, Grillo perde (-4%)

SONDAGGI. Ma il referendum non era stato la Waterloo di Renzi e del Pd? Tre quarti degli italiani uniti a votare contro di loro? Se si guardano i sondaggi degli ultimissimi giorni parrebbe proprio di no: il Pd resta il primo partito italiano e anche la fiducia nei confronti di Renzi rimane forte. E allora? Che sta succedendo veramente? "C'è una evidente cristalizzazione del quadro politico" spiega a ilsussidiario.net il sondaggista Nicola Piepoli: "di fatto dopo il voto tutto o quasi è rimasto come prima". Il motivo? "Il fatto che il Partito democratico oggi in Italia è l'unico ad avere una classe dirigente forte, un seguito di popolo, una leadership, tutte cose che mancano ai suoi rivali, da Grillo a Salvini a Berlusconi. E davanti a una crisi economica che perdura implacabile la gente va da chi ha esperienza e leadership, tanto è vero che a Roma i 5 stelle, incapaci di muoversi, hanno perso il 4%".

Pare che dopo la botta del referendum il Pd sia sempre il primo partito, seguito a ruota dal M5s. Lei conferma? Tutto come prima insomma?

Non solo, anzi, il vero vincitore del referendum è proprio il Pd che si è rafforzato.

Ma quel 60% di italiani che ha votato contro Renzi?

Non era infatti un voto contro il Pd e neanche contro Renzi in quanto tale, era un voto contro quello che lui sosteneva. Non è stato bocciato un partito, è stata bocciata una proposta politica.

Però è difficile spiegarsi lo stesso questo consenso di cui continua a godere il Pd.

E' un consenso maturato dal fatto che questo è l'unico vero partito nel senso puro del termine che c'è oggi in Italia. La gente allo sbando va dove vede che c'è un gruppo di leader, non va dai 5 stelle che si comportano come dei bambini. La gente si rivolge a persone con esperienza che sanno cos'è la politica e il futuro delle persone. Siamo ancora dentro una crisi economica spaventosa: da chi dovrebbe andare la gente?

Fatti come quelli di Roma stanno penalizzando i 5 stelle, è così?

A Roma negli ultimi giorni hanno perso il 4% delle preferenze. E a Roma, anche se è sempre stata la cosiddetta patria nazionale della destra, la gente non va neanche più a destra, ma va dal Pd. La destra non ha capi credibili. Ovviamente il mio è un estremismo comunicativo, stiamo parlando di livelli marginali, di cellule di scontenti che comunque tornano a guardare al Pd come unica offerta politica credibile.

Però il M5s è sempre il secondo partito italiano.

Sì, ma il voto non va al leader, non è merito di Grillo, che non è una guida politica. Il voto è concentrato su un movimento dello scontento, è il movimento che attira le persone, non Grillo.

E Berlusconi? Con il referendum Forza Italia è tornata a crescere.