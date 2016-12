Discorso Mattarella/ Presidente Repubblica, messaggio fine anno: anti-terrorismo e pericolo attentati (Rai domani 31 dicembre 2016)

DISCORSO MATTARELLA, MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: IN TESTA IL TEMA SICUREZZA (DOMANI, 31 DICEMBRE 2016) - Sarà difficile che domani il Presidente Mattarella nel classico discorso di fine anno non faccia menzione di quanto accaduto solo una settimana fa a Milano: il tema della sicurezza, dell’allarme terrorismo in tutta Europa non può non toccare l’Italia e ne abbiamo avuto una prova nella cattura e uccisione dell’attentatore di Berlino, Anis Amri, dopo un normale controllo documenti alla stazione di Sesto San Giovanni. Nel messaggio di fine anno il presidente della Repubblica con molta probabilità - il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda lo dà per quasi certo - toccherà i temi di sicurezza e misure per proteggere l’Italia anche da futuri si spera solo presunti attentati sul nostro suolo. Il 2016 è stato l’anno delle stragi, dalla Francia al Belgio, passando per Germania e Turchia, solo rimanendo nei confini europei e l’Italia in questa lista di sangue per fortuna non è entrata: fortuna, bravura dei nostri servizi segreti, obiettivi del terrorismo internazionale lontani da Roma, i motivi possono essere tanti se non addirittura tutti insieme. Resta ad esempio come Anis Amri abbia scelto l’Italia per nascondersi da presunti contatti e cellule Isis e questo resta il vero monito per non abbassare mai la guardia. Di certo Mattarella loderà le nostre forze speciali e i servizi interni di intelligence per il grande sforzo in questo ultimo anno: non bisogna “mollare” e il 2017 si apre come anno decisivo, anche per i tanti appuntamenti europei su suolo italiano (G7 e Consiglio Europeo, su tutti).

DISCORSO MATTARELLA, MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: VIDEO, DISCORSO DI NAPOLITANO DEL 2012 (DOMANI, 31 DICEMBRE 2016) - Si avvicina il 31 dicembre e c’è attesa per il discorso di Mattarella per il messaggio di fine anno che il Presidente della Repubblica rivolgerà a tutti gli italiani. In questa occasione in particolare, dopo il risultato del referendum costituzionale e la nascita del nuovo governo, tutti attendono le parole di Sergio Mattarella. Vediamo gli argomenti principali trattati nei discorsi degli ultimi quattro anni. Nel 2012, l’allora presidente Giorgio Napolitano, iniziò il suo discorso parlando della crisi ancora in atto nel nostro paese, crisi che si manifestava soprattutto nelle regioni meridionali, e che costringeva moltissime famiglie vivere sotto la "soglia di povertà", a causa della chiusura di aziende e della mancanza di posti di lavoro. Una situazione che, secondo Giorgio Napolitano, portava da un "disagio sociale" ad una vera e propria "questione sociale" della quale le forze politiche dovevano farsi carico. Nello stesso tempo, il Presidente poneva l’accento sul fatto che risanare il paese vuol dire ridurre il debito pubblico, e quindi tutti sono chiamati a sostenere dei sacrifici, che per una parte di essi si rivelano sicuramente pesanti. Riguardo ai giovani ed alla loro giusta indignazione, verso la corruzione che si trova in vaste zone della società e della vita pubblica, l’evasione fiscale e gli abusi commessi da persone privilegiate, Napolitano invitava a reagire con la volontà di partecipare alle scelte necessarie per il cambiamento. Altri argomenti trattati dal Presidente della Repubblica furono la necessità di un rilancio dell’economia, anche attraverso le offerte culturali ed artistiche del nostro paese, il problema annoso e mai risolto della situazione carceraria, e quello del femminicidio. La chiusura fu riservata alle elezioni politiche, che si sarebbero svolte senza la riforma del sistema elettorale, da lui più volte richiesta. Clicca qui per il video discorso di fine anno di Napolitano nel 2012.

DISCORSO MATTARELLA, MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: VIDEO, ULTIMO DISCORSO DI NAPOLITANO (DOMANI, 31 DICEMBRE 2016) - In attesa del discorso di fine anno che domani Mattarella leggerà alla nazione intera, torniamo indietro con la memoria neanche troppo in là: quello del 31 dicembre 2014 fu l’ultimo messaggio di Giorgio Napolitano come Presidente della Repubblica, ed iniziò con la conferma delle sue prossime dimissioni, legandola anche alla sua età avanzata ed auspicando che l’elezione del suo successore si rivelasse quella prova di responsabilità e maturità che tutti gli italiani attendono. Napolitano dichiarò l’importanza di aver mantenuto "in piedi" una legislatura superando diversi momenti di tensione acuta e partendo con un processo di cambiamento "indispensabile". Il Presidente della Repubblica aveva rimarcato anche le condizioni generali dell’economia, con un calo del reddito, sia nazionale che delle famiglie, il problema dei posti di lavoro, la disoccupazione ed il degrado ambientale. Non solo cose negative però nel discorso di Giorgio Napolitano, ma anche la menzione di connazionali come l’astronauta Samantha Cristofoletti, la scienziata del CERN Fabiola Giannotti, direttrice dello stesso centro ed altri come la giovane medico Serena Petriucciolo, impegnata nel salvataggio ed assistenza dei migranti. Italiani "esemplari" ai quali, ricorda Napolitano, si deve rendere omaggio. Clicca qui per il video discorso di fine anno di Napolitano nel 2014.

DISCORSO MATTARELLA, MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: APPELLO ALL'UNITA'? (DOMANI, 31 DICEMBRE 2016) - C'è attesa per il discorso di Mattarella: domani sera infatti il presidente della Repubblica pronuncerà il suo secondo messaggio di fine anno. A reti unificate Rai, ma anche su Canale 5 e Rete 4, a partire dalle 20:30 sarà trasmesso il discorso di Mattarella rivolto a tutti gli italiani. Secondo La Stampa, quello di Mattarella sarà un discorso "sobrio e preoccupato". Il presidente della Repubblica sottolineerà i "drammi piuttosto seri" che hanno coinvolto il nostro paese e "a fronte dei quali l’Italia dovrebbe darsi la forza di reagire con totale unità di intenti". Questa unità invece rischia di essere smarrita dai "troppi risentimenti, troppi egoismi, troppe divisioni a ogni livello". Nel suo discorso Mattarella con tutta probabilità non mancherà di ricordare che nel nostro paese esistono anche "le isole di solidarietà, i buoni esempi ai confini dell’eroismo". E il presidente della Repubblica, nel suo messaggio di fine anno farà un appello "a fare pace con noi stessi" e "a ritrovarci insieme sulle cose davvero importanti".

DISCORSO MATTARELLA, MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: ITALIA DIVISA NON SOLO IN POLITICA (DOMANI, 31 DICEMBRE 2016) - Nel suo secondo discorso da Presidente della Repubblica, il messaggio di fine anno di Sergio Mattarella sarà assai più complicato del primo: in questo 2016 quasi concluso, crisi di governo, attentati in Europa, referendum sfibranti e terremoto hanno messo a dura prova la tenuta dello Stato in un già complicato clima di crisi economica che ancora non è del tutto passata. Per Mattarella, secondo il Corriere della Sera, uno dei temi principali che potrà toccare domani sera a reti unificate e in diretta tv sarà certamente quello di un’Italia che il referendum ha confermato essere divisa, quasi sfibrata e non solo come tessuto politico. «diagnosi sconsolante per uno come lui, assertore dell’idea di Stato-comunità in cui tutto si tiene e compensa. E in cui, invece, secondo il suo ammonimento di pochi giorni fa davanti alle alte cariche dello Stato, si diffondono purtroppo «sentimenti d’inimicizia e addirittura di odio verso tutti e verso ciascuno», scrive il Corriere. Va detto che probabilmente il discorso di Mattarella proverà a vertere sul rilancio sociale, politico ed economico guardando alla solidale operazione ancora in corso in centro Italia: paradossalmente il terremoto potrebbe essere il coesivo giusto per poter ripartire, quell’azione di aiuto continuo che da mesi va avanti nei territori colpiti dal sisma potrebbe essere il vero simbolo di una rinascita che non solo Mattarella spera per tutto il prossimo 2017.

DISCORSO MATTARELLA, MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: QUALI TEMI AFFRONTERÀ IL CAPO DELLO STATO? (DOMANI, 31 DICEMBRE 2016) - Secondo discorso di fine anno per Sergio Mattarella, che ha lavorato per diversi giorni al testo da leggere agli italiani oggi, sabato 31 dicembre 2016. Il presidente della Repubblica lancerà messaggi importanti ad una nazione spaventata dalla minaccia del terrorismo, piegata dalla crisi economica e scossa a più riprese dal terremoto. Sono tante le ferite aperte del nostro Paese che il Capo dello Stato proverà a far smettere di sanguinare con il suo discorso, ma per far sì che si rimarginino serve un impegno importante da parte della classe politica, a cui - è facile prevederlo - Mattarella dedicherà una parte del testo. Gli italiani, infatti, si aspettano risposte concrete dalla politica per un 2017 che deve essere un anno di ripresa economica. Si tratta senza dubbio di una sfida complicata, considerando il contesto internazionale, ma non impossibile, se l'interesse comune riuscisse a prevalere su quello personale. Sono tanti, dunque, i temi che Mattarella affronterà nel suo discorso di fine anno e non ci resta che attendere di capire quali segnali vorrà lanciare in vista del nuovo anno.

DISCORSO MATTARELLA, MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: SALVINI LO "BOICOTTA" (DOMANI, 31 DICEMBRE 2016) - Il nuovo anno rischia di portarsi con sé gli strascichi polemici dell'ultimo giorno del 2016: oggi è, infatti, in programma il discorso di Sergio Mattarella, ma Matteo Salvini ha annunciato di volerne tenere uno alternativo a quello del presidente della Repubblica. Il leader della Lega Nord lo ha comunicato nel corso dell'intervista rilasciata nei giorni scorsi a Radio Padania: «Saremo in concorrenza o in concomitanza, vediamo se facciamo più ascolti noi sulla libera Rete o il presidente a reti unificate» la sfida lanciata da Salvini, il quale ha dichiarato di voler rivolgere il suo discorso a chi non si rassegna, mentre «i rassegnati guardino Mattarella». Non è la prima volta che comunque il segretario della Lega "boicotta" i discorsi presidenziali. Questa volta, dunque, tocca a Mattarella, nonostante gli abbia rivolto meno critiche rispetto a quelle che in passato ha rivolto a Giorgio Napolitano. «Vedrò di prepararmi un discorso un pò più diretto ai problemi veri, che non sono la legge elettorale, ma il lavoro, le tasse, i tempi della giustizia civile e tributaria, la sicurezza. E il futuro, che significa tornare a fare figli o saremo invasi» ha concluso Salvini.

DISCORSO MATTARELLA, MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: COME È ANDATA L'ANNO SCORSO (DOMANI, 31 DICEMBRE 2016) - Il primo discorso di fine anno Sergio Mattarella da presidente della Repubblica è durato una ventina di minuti, sufficienti però per toccare molti temi. Il Capo dello Stato ha esordito parlando di lavoro e diseguaglianze che rendono fragile l'economia, ma ha anche espresso riconoscenza per quegli italiani che hanno operato con impegno, tenendo in piedi l'economia italiana. Poi ha fatto gli auguri alle famiglie in difficoltà, garantendo di non lasciarle sole. Tra i temi affrontati l'anno scorso anche quello dell'ambiente, occasione per chiedere maggiore collaborazione ai cittadini. Dall'ambiente si passa all'evasione fiscale, un argomento molto delicato: Mattarella ha evidenziato l'importanza di pagare le tasse, perché dimezzando l'evasione si possono creare nuovi posti di lavoro. Il presidente della Repubblica ha chiesto un servizio pubblico efficiente, poi ha ricordato Valeria Solesin, vittima italiana dell'attentato al Bataclan. Dal terrorismo si passa ai migranti e quindi alla necessità di integrazione. Dopo aver fatto gli auguri a Papa Francesco, ha espresso riconoscenza verso le donne italiane e in particolare ha citato Fabiola Giannotti, che ha assunto la direzione del Cern, la celebre astronauta Samantha Cristoforetti e Nicole Orlando, atleta paralimpica che ha vinto quattro medaglie d'oro. Infine, un pensiero ai disabili, agli anziani che si sentono soli, ai malati e un augurio ai bambini nati nel 2015.

