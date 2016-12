MILLEPROROGHE 2017, DECRETO NEWS: PROROGA DI SEI MESI PER L'EDITORIA (ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 DICEMBRE 2016) – All'interno del Decreto Milleproroghe 2017, che è stato approvato dal nuovo Governo Gentiloni, c'è anche un intero capitolo dedicato all'editoria. Come riporta WallStreetItalia.it infatti pare proprio che sia arrivata una proroga di sei mesi fino al trenta giugno del 2017 del Consiglio regionale e di quelli nazionali dell'ordine dei giornalisti. Ci sono anche altre novità importanti come l'arrivo di ben dieci milioni di euro per Radio Radicale. All'interno di questa nuova proroga ci sono le differenze legate a una situazione che si fa sempre più complicata e sul quale il nuovo Governo sta lavorando affinchè si possa arrivare a una situazione migliore e che possa dare ampio respiro anche alla categoria dei Giornalisti. Presto ci saranno altre novità importanti.

MILLEPROROGHE 2017, DECRETO NEWS: NUOVA PROROGA PER IL SISTEMA DI CONTROLLO DEI RIFIUTI SISTRI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 DICEMBRE 2016) – Il Governo Gentiloni ha approvato il Decreto Milleproroghe 2017 con cui si è andato a regolamentare la situazione per alcuni ambiti come nel caso del sistema di controllo dei rifiuti Sistri. Infatti, nel decreto è stata inserita la quarta proroga fino al subentro del nuovo concessionario o quanto meno fino al 31 dicembre 2017: in questo lasso di tempo si continua con l’applicazione degli obblighi e degli adempimenti previsti per la gestione dei rifiuti antecedenti al Sistri (disciplina sul sistema di controllo della tracciabilità). Nel medesimo decreto di pari passo è stata prevista la proroga sempre fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non prima del prossimo 31 dicembre 2017, per quanto concerne il previsto dimezzamento della sanzioni che sono attive nei confronti delle aziende che non hanno effettuato l’iscrizione al sistema Sistri e il pagamento del contributo dovuto nella fase di iscrizione.

MILLEPROROGHE 2017, DECRETO NEWS: DIRETTIVA BOLKESTEIN, RINVIATA LA SCADENZA DELLE CONCESSIONI PER I VENDITORI AMBULANTI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 DICEMBRE 2016) Il Decreto Milleproroghe 2017 ha preso una decisione importante che riguarda i tanti venditori ambulanti che ci sono in Italia e che si erano visti “minacciati” dalla direttiva Bolkestein, che prevede di mettere a gara le concessioni pubbliche. Il Governo ha infatti deliberato il rinvio della scadenza delle concessioni per i venditori ambulanti, che passano da luglio 2017 a fine 2020. Non è però contenta della decisione presa l’Anva, che parla di “fulmine a ciel sereno”. Infatti in una nota l’associazione degli ambulanti che fa riferimento a Confesercenti spiega che molti comuni hanno già attivato le procedure per rinnovare le concessioni e quindi “cambiare in corsa le regole del gioco, ad appena sette mesi dalla scadenza inizialmente prevista, non farà altro che creare ulteriore confusione e incertezza”.

MILLEPROROGHE 2017, DECRETO NEWS: FARMACI E PERSONALE, LE MISURE IN MATERIA DI SALUTE (ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Con il decreto milleproroghe viene rinviata di un anno la revisione della governance farmaceutica, quindi il nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco avrà altri dodici mesi per la sua operatività. Il decreto che ha avuto il via libera del Consiglio dei ministri prevede, in materia di salute, anche lo slittamento delle procedure per indire i concorsi straordinari per medici, tecnici e infermieri, mentre nuovi contratti flessibili sono consentiti fino al 31 ottobre 2017. Le misure con le nuove scadenze in materia di salute del decreto milleproroghe riguardano, dunque, farmaci e personale. Tra le novità, però, c'è anche la conferma di un altro anno per i ricercatori di tipo "B": le università potranno prorogare fino al 31 dicembre 2017 con proprie risorse i contratti dei ricercatori a tempo determinati in scadenza che non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale. In questo modo i ricercatori interessati potranno parteciparvi.

MILLEPROROGHE 2017, VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL DECRETO: SLITTA LA SCADENZA PER METTERSI IN REGOLA CON LE TERMOVALVOLE (OGGI 30 DICEMBRE 2016) Nel Decreto Milleproroghe varato ieri dal Governo c’è una norma che riguarda molti italiani che vivono nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato. Ci sarà infatti tempo fino al luglio del 2017 per dotarsi di contabilizzatori e termovalvole sui termosifoni che servono per conteggiare il consumo individuale dei singoli appartamenti. In teoria il termine per mettersi in regola era stato fissato alla fine di quest’anno, ma l’esecutivo ha deciso di varare questa proroga, facendo di fatto tramontare l’ipotesi di multe fino a 2.500 euro (a unità immobiliare) per chi ancora non ha adeguato il suo impianto. Soddisfatta Confedilizia, che aveva segnalato all’esecutivo il fatto che diversi cittadini avevano avuto difficoltà nel cercare di mettersi in regola. L’importante sarà ora approvare le delibere condominiali e far partire i lavori con la fine della stagione invernale, perché non sembra possibile un altro rinvio senza incorrere in sanzioni a livello europeo.

MILLEPROROGHE 2017, VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL DECRETO: SALVATI 40MILA PRECARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto milleproroghe che salva 40mila precari della Pubblica amministrazione. Dal primo gennaio sarà vietato il rinnovo dei contratti a termine e delle collaborazioni con la pubblica amministrazione, a causa di una norma contenuta nel Jobs Act, quindi è stata accolta la richiesta della Cgil che ieri ha chiesto una proroga dei contratti. La linea è stata condivisa anche dal ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia. «In #milleproroghe 2017 proroga per cococo, tempi determinati #PA e tutte le graduatorie dei concorsi» si legge nel suo tweet. Il decreto milleproroghe, il primo decretone omnibus del nuovo Governo, prevede anche un intervento a favore delle categorie "disagiate" di vincitori di concorsi e di coloro che sono stati dichiarati "idonei" in un corso. Tra le scadenze che sono slittate in extremis con il decreto milleproroghe c'è lo spostamento al 30 giugno 2017 del termine entro il quale i condomini devono installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, conosciuti meglio come termovalvole. Soddisfazione per Confedilizia, che aveva lanciato un appello al Governo, visto che in molti edifici non è stata possibile rispettare la scadenza del 31 dicembre «a causa del ritardo con cui è stato approvato il decreto che ha modificato le regole applicabili e dell'impossibilità materiale, per le imprese, di soddisfare le innumerevoli richieste».

MILLEPROROGHE 2017, VIA LIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL DECRETO: RINVIATO OBBLIGO TRACCIABILITÀ DELLE VENDITE DI GIORNALI (OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Il decreto milleproroghe varato oggi dal Consiglio dei ministri era particolarmente atteso, più del solito, visto che erano rimasti fuori dalla legge di Bilancio molti interventi per enti e lavoratori. Composto da 15 articoli, il provvedimento contiene diverse misure, tra cui il nuovo blocco degli affitti pagati da enti pubblici, authority e Consob. I canoni, dunque, rimarranno di fatto bloccati. Il blocco degli stipendi pagati da enti pubblici e authority ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali è stato prorogato alla fine del prossimo anno. Quarto rinvio per l'obbligo di tracciabilità delle vendite di giornali: il termine è slittato al 31 dicembre 2017 per far sì che venga attuato il Piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e per rendere fruibile il credito d'imposta alle imprese. Le tariffe agevolate postali in vigore per le spedizioni dei prodotti editoriali sono state prorogate, come riportato da Il Fatto Quotidiano, fino all'adozione di quelle nuove. Prorogate anche le agevolazioni tariffarie di stampe promozionali in abbonamento postale, effettuate da associazioni e organizzazioni no profit, associazioni d'arme e combattentistiche.

© Riproduzione Riservata.