SCENARIO/ Tutte le tappe che minano il governo Gentiloni

L'impressione resta quella di un governo che vive in una grande incertezza e che si prepara ad affrontare le inevitabili e prossime scadenze che lo attendono, dopo le vacanze natalizie, con apprensione. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, cerca di comunicare sicurezza con toni soft, non più gridati come faceva Matteo Renzi soprattutto negli ultimi giorni della battaglia referendaria. Maschera nei modi che gli sono possibili questa incertezza e apprensione, ma il contesto appare tutt'altro che facile e la sensazione è che si sia entrati nell'agonia di questo governo, nella discontinuità e nella continuità, comunque lo si voglia.

Nella consueta conferenza stampa di fine anno, arriva anche la "schiera" dei 41 sottosegretari e si aggiungeranno presto i viceministri. La si può rigirare in tutte le maniere questa storia del governo che ha una "discontinuità di toni" e una "continuità di lavoro". L'impressione che balza agli occhi, quella che appare più chiara a tutti, è che si è di fronte a una fotocopia dell'esecutivo precedente con solo un'intestazione differente. Poi c'è il ventaglio dei problemi.

Il nuovo governo ha diversi fronti aperti, sia all'interno che all'estero. Può inciampare da un momento all'altro ed è difficile immaginare quali sbocchi possibili abbia (in caso di ostacolo non superato o problematico) se non quello di abdicare e ricorrere alle elezioni anticipate, nonostante le apprensioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Al momento, Gentiloni recita la sua parte con il garbo che gli è congeniale, forse anche per far dimenticare la débâcle referendaria. Eccolo quindi nel suo vademecum: "L'Italia deve andare a Bruxelles da fondatore della Comunità Europea, non da questuante"; con gli Stati Uniti, adesso che Donald Trump sta per subentrare ufficialmente a Barack Obama, i "rapporti rimangono saldi": Mosca e Putin devono essere tenuti in considerazione, ma in Siria la soluzione passa solo attraverso dei negoziati.

Quali novità rivela, con questa apertura di discorso, Paolo Gentiloni? Detto fuori dai denti, si limita a elencare una serie di problemi che stanno creando soltanto dei grattacapi e non pare molto creativo politicamente. In effetti, ribadire che l'Italia è uno dei Paesi fondatori dell'Unione Europea è più che giusto, ma la posizione della Germania e della Banca centrale europea sulla questione di Monte dei Paschi di Siena, il valore aumentato della ricapitalizzazione, il giudizio del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, su tutto l'affare (quello di "opacità"), la politica economica italiana giudicata dai tedeschi con ironica sufficienza, non meritano solo la risposta "siamo dei fondatori". Forse sarebbe arrivato il momento di un ripensamento generale e di una revisione generale dei rapporti e dei trattati europei.