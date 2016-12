Contro-discorso Beppe Grillo/ Messaggio fine anno anti-Mattarella, streaming video: attacco all'inquisizione via web (Oggi, 31 dicembre 2016)

CONTRO-DISCORSO BEPPE GRILLO, MESSAGGIO FINE ANNO ANTI-MATTARELLA: PRONTO L’ATTACCO ALL’INQUISIZIONE VIA WEB (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Beppe Grillo è pronto a pronunciare il suo tradizionale discorso in diretta streaming video proprio in contemporanea con il Capo dello Stato. Nel suo messaggio potrebbe trovare spazio un accenno sia alla situazione di Montepaschi, visto che il Movimento 5 Stelle è stato molto attivo sul tema, che sulla legge elettorale, data l’importanza che ricopre nel dibattito politico attuale. Ma c’è da scommettere che non vorrà mancare di ricordare che il suo blog, come l’ampia attività del Movimento sul web, rischia di finire nel bersaglio di “nuovi inquisitori”, come li ha definiti lo stesso Beppe Grillo in un post pubblicato ieri anche sulla sua pagina Facebook. Il Presidente dell’Antitrust Pitruzzella ha infatti rilasciato un’intervista al Financial Times in cui ha auspicato una regolamentazione del web da parte dello Stato che farebbe finire il suo blog sul banco degli imputati in “tribunale dell’inquisizione controllato dai partiti di governo”.

CONTRO-DISCORSO BEPPE GRILLO, MESSAGGIO FINE ANNO ANTI-MATTARELLA: L'OTTIMISMO DI DI MAIO E RAGGI (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Contro-discorso di fine anno per Beppe Grillo, che parlerà nello stesso momento in cui verrà trasmesso a reti unificate il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'indiscrezione è stata confermata dallo stesso leader del Movimento 5 Stelle, che ha dato appuntamento agli italiani alle 20.30 sulla sua pagina Facebook. Nel frattempo ha già fatto gli auguri per l'arrivo del 2017 Luigi Di Maio: il vicepresidente della Camera dei deputati ha pubblicato un video da Pomigliano, dichiarando che il nuovo anno è decisivo per i grillini. «O cambiamo tutto o perdiamo tutto» ha dichiarato Di Maio. Anche Virginia Raggi è fiduciosa: la sindaca di Roma si aspetta un 2017 positivo, nonostante sia nell'occhio del ciclone. «Abbiamo avviato quella rivoluzione gentile e trasparente che la città ci ha chiesto, dopo anni di mala gestione i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti» ha scritto la prima cittadina capitolina su Facebook. Non ci resta che attendere ora il bilancio di Beppe Grillo con il suo contro-discorso e di conoscere le linee programmatiche per il nuovo anno del Movimento 5 Stelle.

CONTRO-DISCORSO BEPPE GRILLO, MESSAGGIO FINE ANNO ANTI-MATTARELLA: CONFERMATO L'APPUNTAMENTO ALLE 20:30 (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) Ora è ufficiale: Beppe Grillo terrà il suo discorso di fine anno. Lo si apprende da un messaggio pubblicato sul suo sito: “Alle 20.30 sarà trasmesso su Facebook e qui sul Blog il tradizionale discorso di fine anno di Beppe Grillo per tutti gli italiani. Passate parola!”. Proprio sul profilo appartenente al comico sul noto social network è stato condiviso da poco un post dedicato al Corpo Forestale dello Stato, che da domani verrà assorbito dall’Arma dei Carabinieri. “Arrivederci, Corpo Forestale e grazie da tutto il Movimento 5 Stelle” è il titolo dell’articolo pubblicato sul blog di Beppe Grillo, nel quale si ricorda che M5S è stata da subito contrario a questa scelta del Governo Renzi ,“che oltre a ledere definitivamente i diritti sindacali e politici del personale, rischia di disperdere competenze e funzioni uniche a difesa dei beni comuni”. Il Movimento si impegna altresì alla “ricostituzione di una forza di polizia nazionale ad ordinamento civile per la prevenzione ed il contrasto dei reati ambientali ed agroalimentari”.

CONTRO-DISCORSO BEPPE GRILLO, MESSAGGIO FINE ANNO ANTI-MATTARELLA: LEADER M5S PARLERÀ ANCHE QUEST’ANNO? (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Non lo ha detto, ne lo ha scritto eppure la domanda sorge spontanea: Beppe Grillo terrà ancora il suo contro-discorso di fine anno in diretta streaming video, parallelo a quello istituzionale di Sergio Mattarella? A differenza dagli altri anni, che veniva per tempo avvisata la platea a Cinque Stelle del contro-messaggio di fine anno contro tutto e tutti, con tanto di diretta streaming video attraverso i vari canali dal Casaleggio Associati, su Facebook e sul Blog del M5s, quest’anno il leader M5s non ha voluto ancora sbottonarsi e per questa sera non ha ancora sciolto le riserve sulla presenza o meno di un altro discorso Alternativo come negli anni passati. A differenza del 2015, quest’anno avrebbe anche più concorrenza visto il contro-discorso del leader leghista Matteo Salvini e la bagarre sarebbe ancora più agguerrita: probabilmente, la conquista della città di Roma con la giunta Raggi e la possibile vittoria alle prossime Elezioni Politiche nazionali potrebbero rendere “più accorto” il leader del Movimento 5 Stelle ed evitare quanto avvenuto negli scorsi di anni di totale attacco ad ogni forza politica, compresa l’istituzione del Quirinale. Intanto, nella giornata di ieri Beppe Grillo ha lasciato qualche “spunto” sul 2017 del M5s, con un post al veleno contro la querelle delle bufale sul web (a seguito dell’intervista del presidente Antitrust al Financial Times, in cui viene detto “necessità di una rete di organismi nazionali indipendenti capace di identificare e rimuovere le notizie fals”): «Post verità, nuova inquisizione. Pitruzzella non è un pazzo solitario". Sono "tutti uniti contro il web: ora che nessuno legge più i giornali e anche chi li legge non crede alle loro balle, i nuovi inquisitori vogliono un tribunale per controllarlo e condannare chi li sputt…». Siamo sicuri che sia già un Grillo “di governo”?

CONTRO-DISCORSO BEPPE GRILLO, MESSAGGIO FINE ANNO ANTI-MATTARELLA: STREAMING VIDEO DISCORSO DEL 2015 (OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - La diretta streaming video del contro-discorso di Beppe Grillo al momento possiamo offrivi solo quella dello scorso anno, analizzando nel dettaglio quanto detto dal leader M5s contro il presidente Mattarella 12 mesi fa: in attesa di vedere se questa sera il fondatore Cinque Stelle compierà il consueto ormai contro-messaggio di fine anno, proviamo a vedere quando detto e profetizzato un anno fa, al termine di un 2016 che sicuramente dal punto di vista politico ha portato novità clamorose. Un altro anno sta volgendo al termine e il nostro Paese ha attraversato un periodo storico fondamentale, con il Referendum Costituzionale che ha sicuramente segnato lo storia del nostro paese, soprattutto a livello politico. Uno dei personaggi di spicco della nuova identità politica nostrana è sicuramente Beppe Grillo, che ha portato in campo un nuovo modo di fare politica. Nel 2015 il comico genovese portò la metafora dell'ologramma: lui stesso si definì tale, per far capire come il Governo fosse inesistente. Lo stesso Grillo non ha risparmiato attacchi alle forze politiche opposte e non si è mai tirato indietro quando c'era da attaccare. A detta del comico quello fatto dal Governo è stato solamente un barbatrucco (riprendendo appunto un celebre cartone degli anni 80 e 90) e che il nostro Paese stava attraversando una vera e propria crisi di identità. Nel finale del discorso viene ovviamente ripresa la questione dell'ologramma, che a suo dire sembra rispecchiare questo momento storico del paese. L'Italia dunque non riesce ad andare avanti, in quanto inesistente. O un ologramma di sé stessa appunto: ecco il passaggio divenuto poi famoso, «L'Italia è un ologramma. Chi vi parla è l'ologramma di Beppe Grillo. mi potete passare attraverso, come se fossi un fantasma. Io non esisto. come non esiste il governo, nè il capo del Governo, nè tanto meno Mattarella che è l'ologramma di sè stesso (unico caso al mondo) Domandatevi se avete mai visto il vostro sindaco dal vivo. Impossibile, anch'egli è solo un ologramma. E i referendum, le leggi popolari? Sono tutti ologrammi del Potere».

