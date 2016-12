Discorso fine anno Salvini/ Diretta Facebook in streaming video, leader Lega Nord: “prepariamo un 2017 di battaglie” (oggi, 31 dicembre 2016)

DISCORSO FINE ANNO DI SALVINI, DIRETTA STREAMING VIDEO FACEBOOK: IL POST SU FB PRIMA DELL'INIZIO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Inizierà tra poco anche il discorso di fine anno di Salvini: il leader della Lega Nord lo terrà su Facebook, in contemporanea con quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parlerà come di consueto a reti unificate Rai e anche su Canale 5 e Rete 4. Tra i leghisti c'è attesa per sapere che cosa dirà Matteo Salvini che per tutto il giorno ha postato video della Polizia di Stato: nei filmati si vedono alcuni reati commessi da immigrati e non. E proprio sugli stranieri Salvini ha poi anche scritto questo post: "IMMIGRATI, cambia la posizione del governo: aumenteranno retate, controlli e rimpatri, riapriranno i Cie, raddoppieranno le espulsioni. Ma come...... Non era mica tutto sotto controllo? Non eravamo io e la Lega ad essere RAZZISTI e a inventare paure? Intanto grazie al PD in tre anni ne sono sbarcati oltre 500.000. Dai Amici, nel 2017 ANDIAMO A GOVERNARE e poi... tutti a casa!!!" Infine Matteo Salvini, in attesa di pronunciare il suo discorso di fine anno ha pubblicato anche questo post: " Vi aspetto stasera dopo il discorso del (loro) presidente Mattarella, per farci gli auguri ma soprattutto per preparare un 2017 di battaglie, di lavoro, di sicurezza, di Libertà! Alla vostra salute Amici!".

CLICCA QUI PER LA DIRETTA FACEBOOK DEL DISCORSO DI FINE ANNO DI MATTEO SALVINI

DISCORSO FINE ANNO DI SALVINI, DIRETTA STREAMING VIDEO FACEBOOK: SALUTERÀ L'ARRIVO DI DONALD TRUMP? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Matteo Salvini terrà questa sera il suo discorso di fine anno alternativo a quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non sappiamo ancora cosa ha intenzione di dire il segretario della Lega Nord per salutare l'anno nuovo, anche se qualche idea possiamo già iniziarcela a fare. Matteo Salvini è stato uno dei politici italiani che più è stato entusiasta della vittoria di Donald Trump alle presidenziali degli Stati Uniti d'America e, proprio ieri, ha voluto mandare un messaggio all'uomo più discusso degli Usa (e del suo stesso Partito Repubblicano). "OBAMA, peggior presidente storia USA. Gli hanno pure regalato Nobel per la Pace.. Anno nuovo, presidente nuovo: benvenuto @realDonaldTrump!", ha scritto Matteo Salvini su Twitter. Nel suo discorso di fine anno nominerà il nuovo Presidente e attaccherà Barack Obama, il primo presidente afroamericano degli Stati Uniti? Non ci resta che aspettare stasera per scoprirlo. Clicca qui per leggere il tweet di Matteo Salvini.

DISCORSO FINE ANNO DI SALVINI, DIRETTA STREAMING VIDEO FACEBOOK: FARA' UN'INVETTIVA CONTRO GLI STRANIERI? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Che cosa dirà Salvini nel suo discorso di fine anno? E' quello che si chiedono gli italiani in queste ore dopo che il leader Lega Nord ha annunciato che oggi 31 dicembre, in concomitanza con il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, terrà un suo discorso alternativo. Salvini lo farà in diretta Facebook streaming video. Intanto, sempre sul suo profilo sul social network, Matteo Salvini ha ricondiviso un video dellos corso giugno della Polizia di Stato in cui è stato ripreso un accoltellamento tra stranieri: "++ I VIDEO PIU' VISTI DEL 2016 ++ VIDEO PER STOMACI FORTI. Palermo, egiziano accoltella e quasi AMMAZZA un altro straniero che, pare, avesse fatto apprezzamenti alla fidanzata. Questa è la gente che gira per le nostre strade. Un GRAZIE alle nostre Forze dell'ordine che l'hanno arrestato, purtroppo, anziché essere rispedito subito in Egitto a calci nel sedere, temo ce lo ritroveremo presto in circolazione" (clicca qui per vedere il video). E' nota infatti la posizione del leader Lega Nord sugli stranieri nel nostro paese: Salvini nel suo discorso di fine anno farà un'invettiva contro di loro?

DISCORSO FINE ANNO DI SALVINI, DIRETTA STREAMING VIDEO FACEBOOK: “ALTERNATIVO A MATTARELLA” (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Un discorso di fine anno alternativo, su diretta Facebook streaming video, per cercare di contrastare quello istituzionale di Mattarella: Matteo Salvini scende in campo per il primo anno con una proposta alternativa al discorso di fine anno del Presidente della Repubblica e lo fa con la consueta carica provocatoria dopo una anno 2016 appena passato in totale opposizione ad ogni proposta e progetto del Quirinale come di Palazzo Chigi. L’annuncio alla Festa della Lega Nord “Berghem Frecc” di Albino in provincia di Bergamo: il segretario federale ha infatti promesso che per la giornata di oggi, 31 dicembre 2016, terrà in contemporanea con il discorso a Reti unificate di Mattarella un proprio discorso alternativo sulla sua pagina Facebook. «Saremo in concorrenza o in concomitanza» con quello di Mattarella, «vediamo se facciamo più ascolti noi sulla libera Rete o il presidente a reti unificate». Salvini ha affermato di voler fare «un discorso ai non rassegnati». «I rassegnati - ha aggiunto - guardino Mattarella». Va poi ben oltre la semplice polemica Salvini quando informa il popolo dei leghisti del suo “odg” assai particolare, «Mattarella è nel suo studio, io magari mi farò riprendere con dei cotechini o le lenticchie - ha ironizzato a proposito del discorso di fine anno -. Vedrò di prepararmi anch'io un discorso infarcito di ipocrisie, rimandi e 'supercazzole', ma un pò più diretto ai problemi veri, che non sono la legge elettorale, ma il lavoro, le tasse, i tempi della giustizia civile e tributaria, la sicurezza. E il futuro, che significa tornare a fare figli o saremo invasi». Appuntamento presumibilmente alle ore 20.30 - ancora non è arrivata la conferma ufficiale sulla pagina Facebook di Matteo Salvini - per il discorso alternativo e diretto contro il Capo dello Stato.

DISCORSO FINE ANNO DI SALVINI, DIRETTA STREAMING VIDEO FACEBOOK: I PRECEDENTI “DISCORSI” (ULTIME NOTIZIE OGGI, 31 DICEMBRE 2016) - Alle 20.30 tutti quelli che non vorranno seguire in diretta streaming video il discorso di fine anno di Sergio Mattarella o di Beppe Grillo potranno collegarsi con la pagina ufficiale di Matteo Salvini per assistere al “discorso alternativo” di Capodanno, per la prima volta in diretta video e in completa polemica contro le istituzioni del Quirinale e di Palazzo Chigi, «che ci hanno regalato l’ennesimo governo non eletto dal popolo», va ripetendo come una solfa Salvini rispetto al governo Gentiloni, voluto e scelto dal Presidente Mattarella. Ma non è certo il primo anno in cui Salvini prova a boicottare il discorso del Capo dello Stato, solo che gli scorsi anni l’obiettivo numero 1 era ovviamente Giorgio Napolitano. Si vedrà se anche con Mattarella si raggiungeranno gli apici di attacchi a volte molto duri come con il presidente emerito: due anni fa, per l'ultimo discorso di Napolitano, Salvini annunciò che avrebbe preferito guardare con la figlia una puntata del cartone animato Peppa Pig, per poi passare lo scorso anno appunto a Masha e Orso. Finora con Mattarella, il leader della Lega si è mantenuto non del tutto contrario, definendolo più vittima delle logiche del Parlamento che non fautore, ma dopo la nomina di Gentiloni in seguito alle dimissioni di Renzi il rapporto tra il Quirinale e via Bellerio si è praticamente del tutto interrotto: come il segretario dem, anche quello della Lega vuole le elezioni immediate e saranno certamente il primo dei punti ribaditi nel “discorso alternativo” di questa fine 2016.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA FACEBOOK DEL DISCORSO DI FINE ANNO DI MATTEO SALVINI

© Riproduzione Riservata.