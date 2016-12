MILENA GABANELLI IN POLITICA?/ Se il Corriere lancia il piano-migranti della neo candidata

Milena Gabanelli entrerà in politica? Sarà candidata premier di M5s, che già l'aveva proposta come presidente della Repubblica nel 2013? I rumor avevano già cominciato a circolare un mese fa, quando la giornalista aveva annunciato il suo addio a Report, dopo vent'anni di Rai. Gli interrogativi sembrano ora destinati a infittirsi dopo la paginata comparsa ieri sulla Corriere della Sera, con rilevante visibilità in prima pagina: "Profughi, tocca alla Ue".

Gabanelli è da tempo vicina al quotidiano di Via Solferino, oggi pilotato da Urbano Cairo, editore di La7. Durante la seconda direzione di Ferruccio de Bortoli, Report e il Corriere avevano stretto una sorta di partnership, incentrata su di un format online che sul sito del quotidiano dava visibilità a prodotti di giornalismo investigativo. Questa collaborazione offriva a Gabanelli periodici affacci sulle pagine del quotidiani: sempre in sintonia tematica e stilistica con l'ormai celebre contenitore televisivo d'inchiesta.

L'uscita di ieri è molto diversa e compare su una tribuna ultimamente critica verso Matteo Renzi e la sua esperienza di governo. E' uno spunto giornalistico confezionato con la professionalità che anche innumerevoli avversari hanno sempre riconosciuto alla Gabanelli. Ma il tono e l'articolazione hanno molto - forse tutto - del manifesto politico-elettorale.

L'emergenza-emigrazione è - assieme al ciclo debole di Pil e occupazione - al top dell'agenda-Paese: ed è, assieme alla crisi bancaria, la frontiera difficile fra Italia e Ue. Le riflessioni della Gabanelli toccano tutto o quasi: e sono concentrate non tanto sulla denuncia dell'emergenza, ma su "cosa fare e come". Con cifre, nomi, cognomi: roba da "primi cento giorni" di un futuro premier.

"Trasformare lo tsunami in opportunità". Con un "piano" che anzitutto "preveda i luoghi dove convogliare flussi stimabili in 200mila arrivi all'anno". Resort sequestrati alla mafia, ex ospedali, caserme dismesse: ma non in astratto. La Caserma Montello a Milano, la Lamarmora a Tarvisio, fino alla Gasparri a Messina. Poi c'è la leva dell'inclusione attraverso la formazione: l'avvio di chi sbarca "a corsi di lingua, di formazione al lavoro e di regole della democrazia europea". Obbligo quotidiano di frequenza ai corsi per sei mesi: al termine dei quali i migranti vanno trasferiti per quote nei paesi-membri della Ue.

Il piano può dare lavoro a 25mila professionisti (insegnanti, medici, eccetera) e costerebbe 2 miliardi per il riassetto infrastrutturale e 2,5 miliardi per la gestione annuale. Al finanziamento non potrebbe mancare un sostanziale contributo europeo (anche se non c'è approfondimento sulla strumentazione: fondi Ue o flessibilità al bilancio italiano?). "Se l'Italia si assumesse la responsabilità l'Europa farebbe la sua parte" si chiede Gabanelli, citando il commissario europeo Avramopoulos, per il quale "i soldi ci sono". Da giornalista (ma l'approccio è quello dell'uomo di Stato) Gabanelli dice di aver raccolto la "disponibilità" di alcuni politici europei che si occupano di immigrazione: fra cui il tedesco Marian Wendt, emergente nella Cdu di Angela Merkel.