DISCORSO MATTARELLA/ Il voto può aspettare, prima il lavoro

DISCORSO SERGIO MATTARELLA. Appare sereno e allo stesso tempo determinato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio di fine d'anno. E' più che consapevole dell'incertezza che il Paese sta attraversando ed è altrettanto conscio che deve calibrare i toni della sua analisi complessiva, per ridare fiducia a uomini, donne, giovani che stanno entrando in quello che è ormai il decimo anno di crisi economica e sociale. E' un'impresa non facile quella di Mattarella, ma alla fine ne esce in modo più che dignitoso.

Il presidente sceglie all'inizio un messaggio di speranza, ma non lo fa con toni trionfalistici che ormai hanno irritato tutti in questi anni, piuttosto con la constatazione, la considerazione che, guardando da vicino il Paese, si è reso personalmente conto che le persone non si arrendono. Dice Mattarella: "Ho visitato anche quest'anno numerosi territori. Ho incontrato tante donne e tanti uomini. Ho conosciuto le loro esperienze, ho ascoltato le loro speranze. Ho potuto toccare con mano che il tessuto sociale del nostro paese è ricco di energie positive". E qui Mattarella ringrazia i tanti che, anche in questi ultimi mesi, si sono prodigati per portare un aiuto, una solidarietà concreta, ridando un'impronta di nazione, di patria all'Italia. Spiega con un tono che maschera un pizzico d'orgoglio: "Il nostro Paese è una comunità di vita, ed è necessario che lo divenga sempre di più. Ci siamo trovati uniti in alcuni momenti che hanno suscitato l'emozione e la partecipazione di tutti noi".

L'invito del presidente è che questo sentimento di comunità non avvenga casualmente, solamente nel momento delle tragedie, del bisogno, ma che si rafforzi nelle sfide quotidiane. E qui Mattarella, nel suo discorso opera un salto, e tocca un punto drammatico per il Paese, affermando senza alcun eufemismo: "Il problema numero uno del Paese resta il lavoro". Il presidente mette fine alle interpretazioni sui dati e si rivolge agli italiani con grande sincerità, senza edulcorare i numeri: "Nonostante l'aumento degli occupati, sono ancora troppe le persone a cui il lavoro manca da tempo, o non è sufficiente per assicurare una vita dignitosa. Non potremo sentirci appagati finché il lavoro, con la sua giusta retribuzione, non consentirà a tutti di sentirsi veramente cittadini". La conclusione di questo capitolo è quasi un'indicazione perentoria per il governo attualmente in carica: "Combattere la disoccupazione e, con essa, la povertà di tante famiglie è un obiettivo da perseguire con decisione, questo è il primo orizzonte del bene comune".

La scelta di Sergio Mattarella, nella scaletta del suo messaggio di fine d'anno, non appare affatto casuale. Dal richiamo della potenzialità positiva degli italiani, all' impegno per una nuova coesione, all'elenco dei problemi da affrontare.