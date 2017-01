SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI/ News, italiani spaventati dal terremoto (ultime notizie oggi, 10 gennaio 2017)

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, IL TERREMOTO HA SPAVENTATO GLI ITALIANI - Non solo intenzioni di voto negli ultimi sondaggi elettorali e politici effettuati dagli istituti di ricerca. Sono state prese in considerazione infatti anche altre questioni oltre alle preferenze degli italiani in caso di elezioni politiche. La rilevazione effettuata dal 20 al 22 dicembre scorso da DEMOPOLIS - Istituto di ricerche per LA7 - Programma Otto e Mezzo, anche se il sondaggio è stato diffuso pure dai quotidiani locali del Gruppo l'Espresso (Il Tirreno, Messaggero Veneto, ecc.) e dall'agenzia di stampa AGI, ha chiesto agli elettori di stilare una classifica degli eventi accaduti nel nostro paese nel 2016. A colpire di più gli italiani è stato il terremoto nel Centro Italia: ha risposto così infatti, in questi ultimi sondaggi elettorali e politici l'83% degli elettori intervistati. A seguire, per il 67%, il perdurare della crisi economica ed occupazionale e l’incremento degli sbarchi di migranti in Italia per il 64%. Gli italiani sono stati colpiti anche dal caso di Giulio Regeni in Egitto: ha dato questa risposta il 45% degli intervistati. Infine per il 40% degli italiani l'evento più significativo dello scorso anno sono stati i successi italiani alle Olimpiadi di Rio de Janeiro che si sono svolte in agosto 2016.

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, INTENZIONI DI VOTO: PD DAVANTI, SALE CENTRODESTRA - Si apre la settimana politica di rientro dalle vacanze, e nuovi sondaggi politici ed elettorali sono pronti per entrare nelle segreterie dei partiti in vista dei prossimi decisivi mesi tra legge elettorale, referendum jobs act e soprattutto Elezioni Politiche Nazionali. Le ultime intenzioni di voto mostrate dai sondaggi di Euromedia, relativi ancora ai primi giorni del 2017, mostrano una tendenza che andrà tenuta sotto stretta osservanza nel prossime settimana per vedere se effettivamente sarò verificata: il Movimento 5 Stelle, dopo i guai del comune di Roma ancora in corso - settimana importante con l’audizione del sindaco Virginia Raggi - registra un calo vistoso e verrebbe superato anche dal listone unito del centrodestra. Riepilogando, il Pd resta il primo partito al primo turno delle eventuali elezioni politiche: 30,6% contro il M5s al 27,6%. Dietro e di molto gli altri singoli partiti: Lega Nord al 13,2%, Forza Italia superata al 12,7% e Fratelli d’Italia al 4,5%, mentre l’area Popolare e Sinistra Italiana chiudono con un parimerito 3,2%. Se però le tre liste di centrodestra corressero insieme riuscirebbero a raccogliere il 29%, superando l’M5s e andando in forte pressing sul partito di governo. Un segnale per i prossimi mesi?

