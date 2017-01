VIRGINIA RAGGI / M5s, giunta Roma: Marra resta in carcere, pm pronti ad interrogare il sindaco (oggi, 10 gennaio 2017)

VIRGINIA RAGGI, GIUNTA ROMA M5S: PM PRONTI A SENTIRE IL SINDACO SUL CASO-MARRA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Una settimana assai complessa quella per Virginia Raggi: cominciata con la conferma della magistratura che decide di lasciare Raffaele Marra in carcere e che potrebbe proseguire tra oggi e i prossimi giorni con una convocazione direttamente del sindaco M5s di Roma davanti ai pm. Due giorni il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare nei confronti di Marra. Il dirigente del Comune è accusato di corruzione per la funzione per aver preso una tangente di 367 mila euro dal costruttore Sergio Scarpellini (oggi ai domiciliari). Il riesame ha confermato la misura proposta dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Barbara Zuin e firmata dal gip Maria Paola Tomaselli a dicembre scorso. Ora però rischia grosso Virginia Raggi, proprio per le motivazioni date dai giudici sulla pericolosità di Marra: «Marra, in ragione dei suoi rapporti collaudati instaurati all’interno dell’Amministrazione comunale presso la quale egli svolge la pubblica funzione fin dal 2008, presenta una rete di contatti tramite i quali possa compromettere l’attività di acquisizione che dovrà essere svolta, influenzando le dichiarazioni dei soggetti eventualmente escussi o ostacolando il rinvenimento della documentazione necessaria alla compiuta ricostruzione della vicenda». Il “cerchio” si stringe, con da un lato opposizioni e giudici che vorrebbero saperne di più rispetto ai legami Marra-Raggi-Romeo, dall’altra gli stessi vertici del Movimento 5 Stelle vogliono che il sindaco riferisca tutto quanto di ancora poco chiaro ruota attorno alle pratiche aperte nella Giunta di Roma. Dall’ordinanza del gip Maria Paola Tomaselli emerge infatti che «sussiste il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte delittuose analoghe a quelle accertate”, e ciò – scrive ancora il gip – “ancor più in considerazione del ruolo in concreto attualmente rivestito dal Marra all’interno del Comune di Roma, della indubbia fiducia di cui egli gode, da parte del sindaco, Virginia Raggi».

VIRGINIA RAGGI, GIUNTA ROMA M5S: ANNULLATA LA NOMINA DEL FRATELLO DI MARRA AL TURISMO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Addirittura secondo La Stampa, Virginia Raggi sarà sentita in questi giorni in veste di “indagata con la probabile accusa di abuso d’ufficio”: i problemi imputati alla sindaca M5s vengono riportati dal quotidiano piemontese. «Sarebbe stato commesso un illecito in relazione alla nomina di Renato Marra (fratello dell’ex braccio destro della sindaca) a responsabile del Turismo del Campidoglio. Su questa scelta si è già espressa l’Anac parlando di un evidente «conflitto di interessi» sul quale la sindaca sostiene di aver deciso «in totale autonomia» spiegando che Marra ha dato solo «mera esecuzione delle determinazioni da me assunte». In seconda analisi, è contestato alla Raggi aver designato Salvatore Romeo a capo della segreteria della sindaca, quando da semplice dipendente comunale è diventato dirigente con un aumento di quasi 90 mila euro, poi ridotto a 70 mila. In attesa di sapere cosa decideranno i pm e se arriverà il famigerato avviso di garanzia per la sindaca, ieri la svolta per provare a correggere il tiro: annullata la nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele (ora in carcere) alla direzione Turismo, proprio dopo il parere dell’Anac su “possibile e configurabile conflitto d’interessi”. Basterà per “salvare” Virginia Raggi? (Niccolò Magnani)

