PAOLO GENTILONI OPERATO / Malore per il premier, intervento d’urgenza di angioplastica: condizioni di salute (ultime notizie oggi, 11 gennaio 2017)

MALORE PAOLO GENTILONI, OPERATO AL CUORE? INTERVENTO DI ANGIOPLASTICA (ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Lieve malore per Paolo Gentiloni che di ritorno dal viaggio istituzionale a Parigi ha accusato un cedimento e un affanno al cuore: il Presidente del Consiglio a quel punto si è recato al Policlinico Gemelli di Roma per poter essere prima visitato e poi operato d’urgenza. È stato applicato un intervento di angioplastica ad un vaso periferico a cui è stato applicato uno stent: al momento non si hanno particolari novità a riguardo del vaso bloccato che potrebbe essere sia uno dei vasi che portano o escono dal cuore oppure anche un altra parte del corpo che ha improvvisamente accusato un trombo. Quello che si apprende dai primi aggiornamenti del portavoce del premier parla di intervento perfettamente riuscito, con Paolo Gentiloni che sta bene ed è addirittura già vigile. Ancora fonti di governo dicono che visto comunque l’operazione delicata, il premier dovrà restare per qualche giorno in ospedale e quindi viene annullata la visita in programma a Londra per incontrare la collega Theresa May.

MALORE PAOLO GENTILONI, OPERATO AL CUORE: TORNAVA DAL VIAGGIO A PARIGI (ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Paura dopo il malore improvviso per Paolo Gentiloni mentre tornava dal primo dei suoi appuntamento europei nelle varie cancellerie: sull’aereo da Parigi ha accusato un piccolo cedimento e per questo motivo è stato operato d’urgenza al Gemelli di Roma. Ora sta bene, come scriviamo qui sopra ma dovrà anulare i prossimi impegni imminenti: aveva giusto cominciato ieri da Francois Hollande la visita per la prima volta da premier di tutte le principali cancellerie europee, con tappa anche a May e Merkel ma ora dovrà pensare alle sue condizioni di salute che non paiono comunque spaventare. Ieri all’Eliseo ha di nuovo rilanciato il futuro dell’Europa secondo una nuova alleanza più stretta di tutte le forze europee, vista la crisi di questi ultimi anni. «Non esiste futuro per un'Europa concentrata sul bilancio e non sul lavoro. Francia e Italia sono impegnate a rilanciare l'Ue in uno dei momenti più difficili dopo la Brexit. Le priorità sono crescita e lavoro».

