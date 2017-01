REFERENDUM CGIL/ La bomba politica non è ancora disinnescata

REFERENDUM CGIL. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum proposto dalla Cgil sull’articolo 18, mentre ha dato il suo via libera a quelli sui voucher lavoro e sugli appalti. Gli italiani saranno chiamati alle urne probabilmente in primavera, tra il 15 aprile e il 15 giugno, come previsto dalla legge. Il sindacato di corso d’Italia non rinuncia alla sua battaglia sui licenziamenti e Susanna Camusso ha già fatto sapere che si valuterà la possibilità di ricorrere alla Corte europea. «Teoricamente è possibile, ma concretamente non credo che ci siano gli estremi per ricorrere», ci dice il costituzionalista Stelio Mangiameli.

Professore, innanzitutto cosa ne pensa della decisione della Corte. Era prevedibile?

I giudizi della Corte Costituzionale non sono mai prevedibili, in quanto il giudice costituzionale dispone di una flessibilità nelle sue valutazioni che manca a tutti gli altri giudici, compresa la Corte di Cassazione; tanto più, poi, in un giudizio di ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo, nel quale i parametri del giudizio, e cioè quelli sull’ammissibilità o l’inammissibilità della richiesta di referendum, eccezion fatta le leggi escluse in via costituzionale (le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), si basano spesso su valutazioni impalpabili e dipendono, spesso, dal convincimento “politico” della Corte; la qual cosa è peraltro più che fisiologica, attesa la posizione costituzionale di questo giudice e la forte carica politica delle sue attribuzioni.

Il quesito dichiarato inammissibile era già stato criticato nei giorni scorsi perché di fatto si sarebbe dato vita non a un referendum abrogativo, ma addirittura “propositivo”, dato che avrebbe fatto valere l’articolo 18 anche per le aziende sopra i 5 dipendenti. Può essere per questo motivo che è stato bocciato?

Non si conosce ancora la motivazione della decisione, ma è molto probabile che la manipolazione del testo di legge che si sarebbe compiuta con il referendum, nel caso di esito positivo, sia stata considerata incompatibile con i parametri di ammissibilità propri dell’atto abrogativo. La Corte nella sua giurisprudenza ammette solo entro determinati confini una certa manipolazione normativa. Resta il fatto che questa richiesta, delle tre presentate, era quella con una maggiore carica politica; non foss’altro per il forte carattere simbolico che ha avuto e ha l’articolo 18; non averlo ammesso, perciò, si presta facilmente a delle speculazioni politiche, ma con molta probabilità era troppo pretensioso il quesito, che andava elaborato con una cura maggiore.

Se è vero quanto detto, come mai i giornali parlavano di una Corte “spaccata” sulla decisione da prendere?

A prescindere dal fatto che spesso questi gossip sono infondati e frutto di un retro-pensiero dei media, non c’è da meravigliarsi se i giudici della Corte hanno opinioni diverse e, a volte, persino opposte sulle decisioni da assumere. Del resto, la composizione della Corte e la provenienza politica della maggior parte dei giudici porta a mettere insieme quasi naturalmente - come detto - valutazioni giuridico-costituzionali e di tipo politico e il momento politico attuale in cui opera la Corte è un momento controverso.

La sentenza ha anche risvolti politici. Si diceva infatti che in caso di esito positivo si sarebbe cercato di andare a elezioni prima che gli italiani fossero chiamati a votare sul referendum. Cambia qualcosa da questo punto di vista?