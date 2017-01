Referendum Jobs Act / Articolo 18, quesito Cgil bocciato dalla Consulta: una decisione politica? (Oggi 12 gennaio 2017)

REFERENDUM JOBS ACT, ART.18 E QUESITI CGIL: LA NOTA DELLA CONSULTA (ULTIME NOTIZIE OGGI 12 GENNAIO 2017) - Una sentenza rumorosa quella che ieri la Consulta ha preso sui referendum presentati dalla Cgil sul Jobs Act: la riforma del Lavoro promossa dal governo Renzi era stata attaccata con tre quesiti, due soli sono rimasti e andranno alla consultazione delle urne. Mancherà però quello più importante, quella richiesta di abolizione dell’Articolo 18 che per mesi ha tenuto il Parlamento bloccato in discussioni accese e durissime. Come previsto, viene ritenuto inammissibile e quindi bocciato il secondo referendum depositato dalla Cgil, ovvero quello sull’Articolo 18. Il quesito che mirava ad abrogare le modifiche apportate dal Jobs Act sui licenziamenti non si potrà tenere in un testo referendario alle urne per tutta Italia, dunque rimane stabile quanto riformato dalla legge sul lavoro del governo Renzi, non ammettendo di ritornare alla situazione pre-Jobs Act in cui era normato l’articolo 18. Ecco cosa ha scelto nello specifico la Corte Costituzionale, come diffuso via nota ufficiale: «ammissibile la richiesta di referendum denominato "abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" (n. 170 Reg. Referendum); ammissibile la richiesta di referendum denominato "abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)" ( n. 171 Reg. Referendum); inammissibile la richiesta di referendum denominato "abrogazione delle disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi " (n. 169 Reg. Referendum)».

REFERENDUM JOBS ACT, ART.18 E QUESITI CGIL: OPPOSIZIONI, “UNA DECISIONE POLITICA” (ULTIME NOTIZIE OGGI 12 GENNAIO 2017) - Referendum su voucher a e appalti sì, sull’abolizione del Jobs Act nell’ambito del superamento dell’articolo 18, no. Una decisione politica? Fin dal momento in cui la Cgil ha depositato questi tre quesiti referendari, dopo una ingente raccolta da 3,3 milioni di firme, la vicenda ha assunto i connotati politici (in aggiunta alla sconfitta del referendum costituzionale); una decisione a favore del referendum sull’abolizione all’Articolo 18 della Corte avrebbe rischiato di avere molti più connotati politici di quanto si potesse pensare. Per evitare infatti una prevedibile nuova sconfitta in un referendum, Renzi e Gentiloni avrebbero potuto provare anche ad indire elezioni anticipate per far slittare il referendum di un anno ed evitare problemi in questa già delicata fase politica. Questo non avverrà visto che la Corte ha deciso diversamente, ma questo non toglie la contraria e veemente reazione delle opposizioni che accusano il Governo di aver condizionato la decisione della Corte. “Dalla Consulta - attacca Salvini - sentenza politica, gradita ai poteri forti e al governo come quando bocciò il referendum sulla legge Fornero. Temendo una simile scelta anche sulla legge elettorale il prossimo 24 gennaio, preannunciamo un presidio a oltranza per il voto e la democrazia sotto la sede della Consulta a partire da domenica 22 gennaio”. Non solo Lega, anche il M5s attacca Gentiloni e Renzi, «Non commento il no della Consulta - dice il parlamentare M5s Danilo Toninelli - al referendum sull'art.18 ma il Governo non canti vittoria: il Jobs Act è veleno per economia e lo aboliremo". "Questa primavera - commenta Luigi Di Maio - saremo chiamati a votare per il referendum che elimina la schiavitù dei voucher. La Corte Costituzionale ha appena dato l'ok. Sarà la spallata definitiva al Pd, a quel partito che ha massacrato i lavoratori più di qualunque altro e mentre lo faceva osava anche definirsi di sinistra!”. (Niccolò Magnani)

© Riproduzione Riservata.