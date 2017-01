Sondaggi elettorali e politici / News, ballottaggi: Pd in rimonta sul M5s (ultime notizie oggi, 12 gennaio 2017)

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, BALLOTTAGGI: PD IN RIMONTA SUL M5S (ULTIME NOTIZIE OGGI, 12 GENNAIO 2017) - In attesa della pronuncia della Consulta sulla legge elettorale gli ultimi sondaggi elettorali e politici prendono in considerazione anche l'ipotesi di ballottaggi alle prossime elezioni politiche. E' stata infatti posta anche questa domanda al campione di elettori intervistato nella rilevazione condotta da EMG Acqua per La7 Srl lo scorso 7-8 gennaio. Con la nuova legge elettorale è previsto il ballottaggio tra le due principali liste se nessun partito passa al primo turno il 40%. Agli elettori intervistati in questi sondaggi elettorali e politici è stato chiesto di indicare la propria preferenza ipotizzando tre scontri. Nel caso di confronto tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sarebbe il Movimento fondato da Beppe Grillo a prevalere con il 50.8% delle preferenze mentre il Pd si fermerebbe al 49.2%: il Partito guidato da Matteo Renzi però riduce la distanza rispetto ai sondaggi elettorali e politici del 2016. In caso di ballottaggio tra Movimento 5 Stelle e Listone centrodestra il M5s vincerebbe ancora ma con una percentuale maggiore: 54.6% contro il 45.4%. Infine, secondo questi sondaggi elettorali e politici, in caso di confronto tra Pd e Listone centrodestra il Partito Democratico vincerebbe con la stessa percentuale del M5s, 54.6%, e il Centrodestra raccoglierebbe sempre il 45.4% delle intenzioni di voto.

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, LISTE, IL CENTRODESTRA BATTE IL M5S (ULTIME NOTIZIE OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Centrodestra in vantaggio sul M5s: è questo uno dei risultati degli ultimi sondaggi elettorali e politici. Il Partito Democratico risulta in testa alle intenzioni di voto degli italiani ma al secondo posto si piazzerebbe il Centrodestra (nel caso si presentasse unito) e non il Movimento 5 Stelle. Sono infatti questi i dati della rilevazione effettuata lo scorso 7-8 gennaio da EMG Acqua per La7 Srl. Al campione di elettori è stato chiesto di esprimere le proprie preferenze al primo turno elettorale per le elezioni politiche nel caso in cui si presentasse alla urne il Centrodestra compatto. Dalle intenzioni di voto espresse dagli elettori intervistati emerge che il Partito Democratico arriverebbe al 32.2%: il Pd sarebbe quindi il primo partito. Al secondo posto arriverebbe il Listone Centrodestra: i partiti di destra raccoglierebbero infatti nel complesso il 29.2% delle preferenze, scalzando il Movimento e Stelle che si fermerebbe a mezzo punto percentuale con il 28.7%: la differenza di voti è molto bassa ma potrebbe essere indicativa di una tendenza degli elettori. Nelle intenzioni di voto espresse in questi ultimi sondaggi elettorali e politici si piazzano poi le altre liste: Ncd + Udc (Ap) al 3.9%, Sinistra Italiana al 3.5%. E infine il restante 2.5% andrebbe ad altri partiti.

© Riproduzione Riservata.