Legge Elettorale / Sentenza Consulta su Italicum: intanto Renzi prepara il repulisti in Segretaria Pd (oggi, 13 gennaio 2017)

LEGGE ELETTORALE, SENTENZA CONSULTA SU ITALICUM: INTANTO RENZI PREPARA IL REPULISTI IN SEGRETERIA PD (ULTIME NOTIZIE OGGI 13 GENNAIO 2017) - È una sorta di attesa quella che la politica italiana sta effettuando in vista della sentenza Consulta sulla Legge Elettorale dell’Italicum: il 24 gennaio si avvicina e dopo il risultato confortante del referendum sull’articolo 18 (bocciato dalla Corte Costituzionale) le varie forze politiche di maggioranze si preparano, come del resto le opposizioni, a vedere cosa proporrà loro la Consulta per poter indirizzare poi le discussioni in Parlamento nel prossimo febbraio. L’obiettivo sono ovviamente le Elezioni Anticipate il più possibile prima della fine legislatura ma per poterlo fare ovviamente (anche perché Mattarella ha già fatto intendere che non intende “giochi” d’altro tipo) bisognerà avere una legge elettorale nuova che comprenda sia Camera che Senato. In casa Partito democratico intanto il segretario Matteo Renzi, proprio in questa fase di attesa, sta preparando il “repulisti” della sua segreteria con un rinnovamento richiesto dalla base dopo il fallimento del referendum costituzionale. Come riporta il Sole 24ore, la segreteria Pd sarà rinnovata tra lunedì e martedì della prossima settimana, in modo da avere una squadra subito al lavoro in vista della giornata di mobilitazione dei circoli il 21 gennaio e della riunione degli amministratori a Rimini il 27 e 28. «Tuttavia l'idea iniziale di un repulisti totale, con l'esclusione dalla segreteria di tutti i parlamentari presenti, è stata abbandonata dopo i colloqui delle ultime ore», l’intenzione è infatti quello di aprire il Pd ai territori ma senza perdere la leadership interna con alcuni ruoli chiave (Guerini ad esempio dovrebbe essere confermato in toto). L’arduo compito di costruire un programma elettorale che continui l’esperienza riformatrice senza più la madre delle riforme, quella costituzionale bocciata dagli italiani il 4 dicembre, spetterà a Tommaso Nannicini, incaricato da Renzi direttamente e per questo anche uscito dal governo appositamente.

LEGGE ELETTORALE, SENTENZA CONSULTA SU ITALICUM: CAMPO PROGRESSISTA ATTENDE IL 24 GENNAIO? (ULTIME NOTIZIE OGGI 13 GENNAIO 2017) - Sembrava tutto pronto e invece poi è stato prudentemente scelto di attendere dopo la data della sentenza Consulta sulla Legge elettorale: il 24 gennaio infatti si saprà su quale linea politica ed elettorale si dovrà procedere nei mesi che separano il Governo dalle elezioni politiche nazionali. L’Italicum bocciato in toto significherebbe una strada, una legge invece non cancellata dalla Corte Costituzionale porterebbe a tutti altri ragionamenti, con il Governo Gentiloni che acquisirebbe ovviamente maggior forza di contrattazione sui nuovi termini dell’Italicum o Mattarellum che sia. Nel frattempo il nuovo soggetto politico di sinistra, denominato da un’idea di Giuliano Pisapia “Campo Progressista” doveva essere varato a Roma il 22 gennaio. Dopo qualche dubbio, i vertici (ufficialmente Pisapia, qualche transfugo del Pd e di Sel, e anche la probabile presenza di Laura Boldrini) hanno deciso di attendere almeno l’uscita della sentenza della Consulta, in modo da capire in che modalità e posizione situarsi nei primissimi passi (spesso decisivi per capire dove situarsi nello scacchiere politico nostrano). Come riportano i colleghi dell’Huffington Post, «lanciare il nuovo progetto ufficialmente significava dover rispondere a domande precise: quale soggetto politico, alleanze, leader, posizionamento. Le risposte ancora troppo sfumate, e per questo lo stesso ispiratore Giuliano Pisapia ne ha rallentato la corsa». Tutto da rifare, Campo Progressista diventa “Campo attendista” e almeno per qualche settima resta in pausa: avrà fatto bene? (Niccolò Magnani)

