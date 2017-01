SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI / News, intenzioni di voto: pareggio Pd-M5s (ultime notizie oggi, 13 gennaio 2017)

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, INTENZIONI DI VOTO: PAREGGIO PD-M5S (ULTIME NOTIZIE OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Dopo la nascita del nuovo governo Gentiloni sondaggi elettorali e politici sono stati condotti anche da Termometro Politico. La testata ha infatti realizzato una rilevazione demoscopica online per verificare le intenzioni di voto degli italiani dopo le dimissioni del premier Renzi. Ma non solo. Sono state sondate anche le valutazioni degli elettori sul Partito Democratico e sulla possibile data del voto alle elezioni politiche. Dai risultati di questi sondaggi elettorali e politici emerge che gli elettori sono divisi a metà per quanto quanto riguarda l’approvazione del governo Renzi, così come sono stati divisi sul voto al referendum costituzionale. Riguardo alle preferenze espresse dagli italiani per i partiti politici emerge un pareggio tra Pd e Movimento 5 Stelle. Sia il partito guidato da Matteo Renzi che il M5s si attestano sopra il 31%: il primo raccoglie il 31,4% delle preferenze mentre il secondo arriva al primo posto (solo per un decimo però) con il 31,5%. Il centrodestra, secondo questi sondaggi elettorali e politici, resta indietro. E' la Lega Nord ad occupare il primo posto con il 10% delle intenzioni di voto degli elettori, segue Forza Italia al 8,6%, Fratelli d’Italia al 6%, NCD/UDC al 3,5%. Per quanto riguara la Sinistra i partiti minori come Possibile, Verdi, Rifondazione Comunista, superano Sinistra Italiana, 3,2% a 2,6%, facendo segnare nel complesso circa il 5,8% (clicca qui per leggere tutto).

