SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI / News, referendum e Pd: il 78% degli elettori del no non lo voterebbe mai (ultime notizie oggi, 14 gennaio 2017)

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, REFERENDUM E PD: IL 78% DEGLI ELETTORI DEL NO NON LO VOTEREBBE MAI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Negli ultimi sondaggi elettorali e politici effettuati da Termometro Politico sono state verificate anche le intenzioni di voto degli italiani nei confronti del Pd dopo l'esito negativo del voto sul referendum costituzionale. Agli elettori è stato chiesto di indicare la propria posizione riguardo al Partito Democratico. E dal risultato di questa rilevazione è emerso che il 78% degli elettori che hanno votato no al referendum costituzionale dello scorso 4 dicembre non potrebbe mai dare la propria preferenza al Pd, mentre l’11% lo farebbe se Matteo Renzi se ne andasse. Tra gli italiani che hanno invece votato sì al referendum i risultati di questi sondaggi sono diversi: la maggioranza relativa, quasi il 30%, voterebbe per il Partito Democratico solo con Renzi, indipendentemente dal fatto che Bersani e D’Alema rimanessero, mentre il il 25,4% lo voterebbe in ogni caso. Il 17% rimarrebbe con il Pd solo se la sinistra interna fosse espulsa. Coloro che voterebbero per il Partito Democratico se renziani e bersaniani tornassero d'accordo sono, in base a questi sondaggi elettorali e politici, lo 0,8%. Infine il 3,7% degli elettori sarebbe intenzionato a votare per il Pd se il partito fosse guidato da un altro segretario, di una corrente vicina a Bersani o Franceschini (clicca qui per leggere tutto).

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, FIDUCIA NEI LEADER: GENTILONI BATTE RENZI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Gli ultimi sondaggi elettorali e politici hanno rilevato non solo le intenzioni di voto degli italiani, nel caso si andasse oggi alle urne per nuove elezioni politiche, ma anche il gradimento degli elettori nei confronti dei leader. In particolare l'Istituto di ricerca IPSOS SRL nella rilevazione effettuata per ITV MOVIE SRL (Trasmissione DiMartedì) lo scorso 09 gennaio ha rivolto al campione di elettori intervistati una domanda proprio sui due leader Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Il primo, ex presidente del Consiglio, si è dimesso dalla carica lo scorso dicembre nei giorni successivi al voto per il referendum costituzionale: gli italiani hanno bocciato la riforma della Costituzione presentata dal governo e Renzi ha ritenuto, come del resto aveva già annunciato, di dover lasciare l'incarico. A succedergli è stato Paolo Gentiloni, già ministro degli Esteri del governo Renzi. A Gentiloni è stato dato l'incarico, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di formare il nuovo governo. A un mese di distanza, questi sondaggi elettorali e politici hanno chiesto agli italiani di indicare in chi hanno più fiducia. E Paolo Gentiloni ha battuto Matteo Renzi raccogliendo il 36,6% contro il 34,7%.

