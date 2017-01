SCENARIO/ "E' pronto lo scandalo che travolgerà Renzi e la sinistra"

Sono stati entrambi democristiani, con la differenza che uno si vanta ancora di esserlo, l'altro forse vorrebbe nasconderlo. Il primo è stato ministro nel quarto governo Berlusconi, ed è sempre informatissimo di quello che succede non solo nel palazzo, ma anche fuori, a giudicare dai consigli che manda al segretario del Pd. Renzi staccherà la spina a Gentiloni e imporrà le elezioni anticipate, ma sarà sconfitto nelle urne. Per Gianfranco Rotondi, deputato di Forza Italia, è in arrivo una novità destinata a cambiare la campagna elettorale e non solo.

Onorevole Rotondi, Renzi cosa vuole fare?

Cerca la rivincita. Ma attenzione, motus in fine velocior. Verso la fine la caduta è sempre più rovinosa. Dopo un caduta, in politica non trovi chi ti aiuta a risalire ma chi ti dà un calcio per finirti.

Da politico a politico: qual è l'errore del segretario Pd?

Cercare una rivincita immediata. Renzi viene dalla cultura democristiana, ma non l'ha assimilata come si deve. Si faccia spiegare da Mattarella cosa facevano i leader Dc dopo i ruzzoloni. Moro e Fanfani (e anche la generazione successiva) dopo una sconfitta rientravano nel gioco, ma prima si defilavano, lasciavano trascorrere il tempo necessario a mutare le condizioni. Non si può essere sempre protagonisti, né sempre vincitori.

Prima Renzi aveva in mano governo e partito, ora gli resta il secondo. Non è poco.

Ma lo ha scelto lui di perdere il governo. Era sufficiente che dicesse: il compito del mio governo era fare le riforme, sono state fate fatte quelle possibili in questo parlamento, il popolo giudichi e poi con le forze politiche presenti in parlamento studieremo un percorso di fine legislatura. Avrebbe chiuso la legislatura da Palazzo Chigi senza intestarsi il conto della sconfitta.

E' stato incauto.

Assolutamente sì. Forse però la colpa è della Boschi.

Perché della Boschi?

Perché Renzi è democristiano ma fiorentino, quindi in lui c'è un po' dell'ilarità lapiriana, un po' del senso della battaglia tipico di Pistelli, ma il piglio fanfaniano ce l'ha messo tutto la Boschi, che è di Arezzo.

Facendogli fare la fine di Fanfani.

Sì, perché Fanfani saliva su, poi ad un certo punto ruzzolava giù… Nel '59 per brevissimo tempo fu segretario del partito, presidente del Consiglio e ministro ad interim degli Esteri. Aveva più cariche di Renzi. Ma nel giro di pochi mesi le perse tutte e tre.

Questi paralleli storici sono la sua passione.

Li cito perché bisogna ricordare a questi ragazzi, anche se non amano le citazioni, che la storia è maestra di vita e che nessuno scrive una storia cominciando dalla sua autobiografia.

Ansia di rivincita dunque. In che modo?

Otterrà le elezioni anticipate. Quando i segretari di partito fischiano la fine della partita, le camere si sciolgono. L'ipotesi più probabile è che a giugno si voti.

Dunque Renzi è pronto a staccare la spina a Gentiloni?