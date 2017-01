DALLA CINA/ Lao Xi: l'errore di Renzi che condanna (di nuovo) il suo rientro

Riuscirà Matteo Renzi a salvare Matteo Renzi? Sembra che la decisione alla fine sia solo sua, visto che non ascolta più nessuno, o forse non lo ha mai fatto di ascoltare, chi lo sa. Se il problema fosse solo individuale sarebbe limitato, ma oggi il segretario del Pd rischia di portare dietro di sé l'Italia, con responsabilità potenzialmente storiche.

Per capire il tutto occorre fare un passo alla volta.

Il punto fondamentale nel suo ragionamento è se starà peggio andando al voto a giugno 2017 o nel 2018. Nel 2018 potrei essere massacrato — così pensa —, per limitare i danni devo andare al voto a giugno.

È possibile che sia giusto. Purtroppo la vita non è come alla playstation, dove puoi provare una soluzione e se non va bene cambi strada, torni indietro nel percorso e ne tenti un'altra. Da lontano ci pare molto più realistica un'ipotesi diversa: a giugno Renzi sarebbe massacrato, ma nel 2018, se facesse passi concreti e veri, forse si riprenderebbe.

Ci sembra infatti che in Italia vi sia un sentimento anti-Renzi fortissimo. L'ex premier è diventato la causa di tutti i mali del paese. Su queste pagine Gianfranco Rotondi accennava al rischio Monte dei Paschi, ma forse è di più.

Renzi ha preso due legnate, una peggio dell'altra: una alle amministrative, l'altra al referendum. La sequenza è avvenuta perché non ha capito la lezione delle amministrative: ha pensato che quel flop non fosse colpa sua, e se una responsabilità aveva era quella di non essersi esposto abbastanza. Con una sua esposizione maggiore, avrà pensato, avrebbe potuto raddrizzare le sorti del voto.

Così non è stato, anzi è successo il contrario: al referendum la sua sovraesposizione ha peggiorato il risultato. Il 40 per cento non è tutto suo, appartiene a tanti che comunque si sono turati il naso e hanno votato Sì nonostante lui.

E così, Renzi dopo il voto che cosa ha fatto? Si è attribuito tutto il 40 per cento. Va bene come propaganda, ma il primo trucco è non credere alla propria propaganda. Se Renzi crede che il 40 per cento sia davvero suo è pazzo, e chi glielo dice gli vuole male.

In realtà i sondaggisti potranno fare meglio i conti, ma all'incirca i voti "di Renzi" (non del Pd o del centrodestra che ha votato Sì) saranno al massimo la metà di quel 40 per cento. Questa percentuale probabilmente sta già diminuendo, perché Renzi appare sempre più un vinto (e all'Italia non piacciono i vinti) e perché non si rende conto che quello che non piace è la sua esposizione.

La crescente popolarità del neopremier Paolo Gentiloni, che non rilascia dichiarazioni, non fa tweet, subisce un intervento e dopo due giorni torna a Palazzo Chigi senza pose da eroe, dovrebbe farlo riflettere.