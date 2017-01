SCENARIO/ Berlusconi-Renzi, il patto che piace a Grillo

La chiave di lettura più chiara delle due interviste del giorno la fornisce Angelino Alfano: se necessario, Renzi e Berlusconi non potranno che finire per allearsi. Gli intervistati sui due maggiori quotidiani italiani sono Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, che aprono così ufficialmente il 2017 della politica, un anno con undici mesi, dal momento che gennaio trascorrerà in un sostanziale immobilismo in attesa della sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale.

E' sin troppo evidente che si dovrà ripartire da lì per scrivere quelle regole che servono per riportare l'Italia al voto. E le visioni di Berlusconi e Renzi finiscono per convergere, pur partendo da posizioni differenti. Entrambi sottolineano di voler correre per vincere, con il leader di Forza Italia che lascia intendere di nutrire la speranza di essere in campo in prima persona, grazie all'arrivo di una sentenza "che attende già da troppo tempo".

Guardando però alla possibilità tutt'altro che remota che nessuno dei tre schieramenti in campo abbia una maggioranza sufficiente per governare da solo, Renzi dice che "il Pd sarà decisivo comunque", e Berlusconi risponde che "sarà inevitabile accordarsi".

Il grosso dei giochi si compiranno intorno alla legge elettorale, perché l'esito della partita sarà deciso in buona parte dalle regole con la quale verrà giocata. E l'ipotesi di larghe intese non può che scatenare la furia di chi da quello scenario ha solo da perdere, cioè 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia. E se per i grillini è sin troppo facile capire la ragione delle bordate, le reazioni durissime di Matteo Salvini ("al voto subito") e Giorgia Meloni ("basta inseguire Renzi") fanno capire che oggi il centrodestra è sostanzialmente inesistente, mentre l'uomo di Arcore si muove nella logica di sbarrare a Grillo e ai suoi la strada di Palazzo Chigi. Anche su questo la consonanza con Renzi è totale: cannonate alzo zero, con il nemico del mio nemico che diventa mio amico, come ricorda un vecchio proverbio.

Certo, Renzi deve rilanciarsi per risollevarsi dalla batosta referendaria. Uno schiaffone talmente forte che gli ci sono volute cinque settimane per tornare a parlare. Ora però la sconfitta sembra metabolizzata, e gli avversari interni dovrebbe cominciare a preoccuparsi: "ci sarà da divertirsi nei prossimi mesi dalle parti del Nazareno", ha scandito il segretario dem. Intenzione dichiarata: lanciare una nuova classe dirigente, infarcendo di sindaci la segreteria, e rivendicare con più forza quanto di buono è stato fatto nei mille giorni del suo governo. Metodo: cambiare la scaletta delle priorità, prendendo atto che la nuova priorità è fra esclusi e inclusi nel sistema, così come fra innovazione e conservazione. Sinistra per Renzi significa innovazione, garantismo, taglio delle tasse, e non andare a rimorchio del sindacato "che contesta i voucher e poi li usa". Bisognerà vedere se si tratta di una concezione di sinistra condivisa dal resto dei dirigenti democratici.