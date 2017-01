SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI / News, futuro Pd: Renzi deve dimettersi da segretario? (Ultime notizie oggi, 16 gennaio 2017)

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, RENZI DEVE DIMETTERSI DA SEGRETARIO PD? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 GENNAIO 2017) - È passato poco più di un mese dal referendum costituzionale eppure i sondaggi politici ed elettorali cercando di avvicinarsi al grande appuntamento delle Elezioni Nazionali (ancora di là da venire fino almeno alla decisione della Consulta sull’Italicum che farà capire qualcosa in più riguardo ai tempi di nuove Politiche) non possono far altro che rifarsi sempre al risultato importante di quest’ultima tornata elettorale. E nel farlo, una delle figure se non quella principale che ne è uscita malconcia dal voto alle urne è certamente il segretario del Pd Matteo Renzi: in ottica di nuove elezioni, l’ex premier ha deciso di rimanere in sella ai dem e di candidarsi anche al nuovo Congresso per portare il suo partito alle elezioni in qualità di candidato presidente. Ma gli italiani cosa ne pensano della sua parentesi politica di questi ultimi due anni? Secondo il 54% degli elettori intervistati dai sondaggi politici di Ipsos, è colpa di Renzi e delle sue scelte nella campagna elettorale per la riforma costituzionale; per il 32% invece è colpa del Paese che non ha capito/voluto capire le intenzioni positive di Matteo Renzi. Ma se invece la domanda fosse su un Renzi dimissionario o meno, i sondaggi elettorali mostrano come per il 42% degli elettori l’ex premier avrebbe dovuto dimettersi da segretario dopo il fallimento delle urne, mentre il 36% condivide la scelta di andare avanti.

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, INTENZIONI DI VOTO: QUALE DISTACCO TRA PD E M5S? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Qual è l'attuale distacco tra Pd e M5s? I risultati degli ultimi sondaggi elettorali e politici sono discordanti su questo punto. Secondo l'ultime rilevazione realizzata dall'Istituto Tecnè s.r.l. per il programma Rti-Matrix, rilevazione effettuata lo scorso 9 gennaio il distacco tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sarebbe di due punti percentuali. In base alle intenzioni di voto espresse dal campione di elettori intervistato il Partito Democratico raccoglierebbe infatti il 30,5% mentre il Movimento 5 Stelle arriverebbe al 28,8%. Secondo invece i sondaggi elettorali e politici effettuati lo scorso 7-8 gennaio da EMG Acqua per La7 Srl il Partito Democratico raccoglierebbe il 31.4% delle preferenze degli elettori mentre il Movimento 5 Stelle arriverebbe al 27.5%: dunque tra i primi due partiti ci sarebbero 4 punti di differenza. Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, secondo i risultati dei sondaggi elettorali e politici dell'Istituto Tecnè s.r.l sarebbero queste le percentuali raccolte tra gli italiani: Forza Italia il 13,4%, la Lega Nord il 12,1%, Fratelli d'Italia il 4,6%, Sinistra Italiana il 3,1%, Area popolare il 3,5% e altri partiti il 4%.

