LEGGE ELETTORALE / Italicum, sentenza Consulta: M5s, ‘Renzi-Berlusconi vogliono accordo per fermarci’ (oggi, 17 gennaio 2017)

LEGGE ELETTORALE, ITALICUM, VERSO SENTENZA CONSULTA: M5S, “VOGLIONO ACCORDO PER FERMARCI” (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Mentre si attende ancora la decisione della Consulta sulla Legge Elettorale Italicum . la sentenza prevista per il 24 gennaio prossimo presso la Corte Costituzionale - le acque delle schermaglie politiche si agitano ancora di più, specie dopo il tira e molla dell’accordo presunto tra Berlusconi e Renzi. Il primo vuole il proporzionale, il secondo un maggioritario o alla peggio una legge elettorale spuria come il Mattarellum: ma la probabilità dell’accordo potrebbero salire d’improvviso se dalla Consulta uscisse un Italicum ancora in grado di portare il Movimento 5 Stelle alla momentanea facile vittoria al secondo turno. I grillini temono questo e da più parti provano a “denunciare” i tentativi di inciuci sul nuovo sistema elettorale da proporre nei prossimi mesi prima di andare al voto. «Renzi e Berlusconi si sono sempre alleati per le riforme poi hanno cambiato pareri per scopi personali, ora si sono riuniti per contrastare il M5S perché, chi da un partito chi da un altro, fanno parte della stessa classe politica», riporta Vittorio Ferraresi, deputato M5s in Commissione Giustizia. Secondo la tesi del Movimento, «il loro obiettivo è fare una legge contro il M5S perché è in alto nei sondaggi e fa paura. Noi siamo pieni di proposte, il problema è che se vengono dal M5S non vengono analizzate e quelle che fanno il bene del Paese vengono sempre dopo quelle che fanno gli interessi delle banche e dei partiti politici». La proposta è un proporzionale con alcuni correttivi, o comunque un Italicum con l’aggiunta del Senato, il che porterebbe la sfida assai svantaggiosa per Pd e centrodestra: la spunteranno i seguaci di Beppe Grillo?

LEGGE ELETTORALE, ITALICUM, VERSO SENTENZA CONSULTA: SALVINI, “MEGLIO SOLI CHE CON FORZA ITALIA” (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Matteo Salvini non ci sta a vedere l’accordo tra Renzi e Berlusconi per la legge elettorale come per altri futuri snodi politici: ieri ha tuonato in una intervista alla Stampa per ribadire come il Cavaliere non possa parlare da leader del centrodestra in pectore, ma solo come presidente di Forza Italia. «Se Berlusconi preferisce Renzi e Merkel, è meglio soli che male accompagnati; il dialogo con Forza Italia dipende da programmi: servono patti chiari e amicizia lunga. Berlusconi dica se vuole perdere tempo o andare subito a elezioni». Salvini rilancia ancora sulla proposta della Lega immediatamente dopo il referendum costituzionale dello scorso 4 dicembre, sempre sull’ottica della legge elettorale che evidentemente sarebbe dovuta cambiare con la riconferma del Senato così come stabilito in Costituzione dal 1946. «noi avevamo proposto che le Camere lavorassero fra Natale e Capodanno per scriverla, senza aspettare il 24 e la Corte Costituzionale. Il referendum c’è stato il 4 dicembre, quindi si è già perso un mese e mezzo. Mi auguro che la Consulta faccia il suo lavoro senza pressioni, inciuci e rinvii e consegni al Paese una legge elettorale».

