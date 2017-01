LEGGE ELETTORALE/ La sentenza della Corte? Proporzionale con lo sbarramento

LEGGE ELETTORALE. A pochi giorni dall'esame della Consulta sulla costituzionalità della legge elettorale renziana fare previsioni è molto, molto difficile. Secondo Gianfranco Pasquino, docente di scienza politica nell'Università di Bologna, non ha senso parlare di partiti favoriti da un sistema elettorale piuttosto che da un altro, così come non ha senso parlare di bipolarismo o di tripolarismo. Ecco la sua analisi.

Si stanno facendo previsioni e calcoli in vista della prossima sentenza della Consulta. Cosa deciderà secondo lei e quale decisone sarà più favorevole a chi?

La Corte costituzionale va sostanzialmente verso una decisione che non alteri le preferenze dei cittadini.

In sintesi, quale?

E' probabilmente orientata verso un sistema elettorale proporzionale. Ma la Corte sa anche che non deve frammentare il sistema dei partiti e quindi al massimo esprimerà un parere favorevole a una soglia di accesso al Parlamento.

La vera discriminante è se accetterà l'esistenza di un premio di maggioranza oppure no?

La mia impressione è che la Corte non pensi al premio. Ripeto, a mio avviso verrà fuori un'indicazione di fondo per un sistema proporzionale con una soglia di accesso al Parlamento. Inoltre, la Corte vorrà che i cittadini possano effettivamente scegliere i candidati: dunque qualcosa contro le liste bloccate e i capilista, su questo darà sicuramente un parere.

Tornando alla domanda iniziale, chi sarà favorito in questo modo?

E' difficile dire chi potrà essere favorito o no, ma il punto di partenza è un altro.

Quale?

Se si va al proporzionale non è favorito nessuno, dipenderà dai partiti e dai loro candidati. Dire vince Renzi o vince Berlusconi ha poco senso, l'unica cosa che si può dire è che perdono i 5 stelle.

Perché?

Perché la loro vittoria sarebbe certa solo se si votasse con un ballottaggio con il premio, in quel caso vincerebbero di sicuro viste le posizioni attuali dei partiti.

Secondo lei bisognerà fare una legge elettorale per tre forze (destra, sinistra e M5s) oppure si va verso una sorta di nuova bipolarizzazione con Pd e FI da un lato e M5s e Lega dall'altro, cioè "governativi" contro "populisti"?

Una striscia di populismo certamente è presente nei 5 stelle ma non è certo l'elemento determinante. L'elemento determinante è l'essere "anti" questa politica di oggi. Sostenere cioè che la situazione politica è brutta, che è colpa di questa classe politica che è da cambiare del tutto. Questo elemento non sparisce domani, continuerà ad esserci anche se la Raggi ne combina altre delle sue. Un 30 per cento di italiani insoddisfatti ci saranno sempre.

E la Lega?