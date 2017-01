SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI / News, Legge Elettorale: quale sistema dopo l’Italicum? (Ultime notizie oggi, 17 gennaio 2017)

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, QUALE SISTEMA DOPO L’ITALICUM? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 17 GENNAIO 2017) - A volte i sondaggi politici ed elettorali proposti all’elettorato non son per nulla semplice, come questo indetto da Tecnè che prova ad indagare su quale sistema elettorale potrebbe essere il più vantaggioso per le prossime Politiche Nazionali. Nel mare della confusione, con l’Italicum che ancora deve essere “sentenziato” dalla Consulta (il prossimo 24 gennaio) gli elettori sono ancor meno certi di quanto possa essere meglio in questo momento storico “tripartito” in Italia tra Pd, centrodestra e Movimento 5 Stelle. Eppure la risposta arrivata dai sondaggi di Tecnè è abbastanza netta: i cittadini non ne possono più di non essere governati, o essere governati male (ma questo è un altro ordine di problemi), e per questo vuole al più breve tempo possibile arrivare ad elezioni con un governo formato stabile. Si può leggere così quel 36,2% degli italiani che vede nel sistema maggioritario con collegi uninominali puri, di tipo anglosassone per intenderci. Il proporzionale con premi di maggioranza, di fatto il Mattarellum, sarebbe invece scelto dal 18,6% degli intervistati, mentre il sondaggio si chiude con il 17,2% che sceglierebbe il proporzionale puro, quello proposto da Berlusconi in questi ultimi giorni. Il 18% senza opinione dà poi la seconda grande risposta: gli italiani dai sondaggi alla vita reale vogliono stabilità e problemi risolti sotto altri campi, la legge elettorale è solo uno strumento per poter formare un governo e tale deve rimanere al di là di tutti i giochi della politica.

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, QUALE SISTEMA DOPO L’ITALICUM? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 17 GENNAIO 2017) - E se alla fine la Consulta non abolisse il secondo turno dalla attuale legge elettorale? I sondaggi politici indagano le varie possibilità sul campo anche per gli accordi postumi la decisione della Corte Costituzionale e le risposte degli italiani intervistati sono assai interessanti. Ballottaggi o no? E' stata infatti posta anche questa domanda al campione di elettori intervistato nella rilevazione condotta da EMG Acqua per La7 Srl lo scorso 7-8 gennaio. Con la nuova legge elettorale è previsto il ballottaggio tra le due principali liste se nessun partito passa al primo turno il 40%. Agli elettori intervistati in questi sondaggi elettorali e politici è stato chiesto di indicare la propria preferenza ipotizzando tre scontri. Nel caso di confronto tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sarebbe il Movimento fondato da Beppe Grillo a prevalere con il 50.8% delle preferenze mentre il Pd si fermerebbe al 49.2%: il Partito guidato da Matteo Renzi però riduce la distanza rispetto ai sondaggi elettorali e politici del 2016. In caso di ballottaggio tra Movimento 5 Stelle e Listone centrodestra il M5s vincerebbe ancora ma con una percentuale maggiore: 54.6% contro il 45.4%. Infine, secondo questi sondaggi elettorali e politici, in caso di confronto tra Pd e Listone centrodestra il Partito Democratico vincerebbe con la stessa percentuale del M5s, 54.6%, e il Centrodestra raccoglierebbe sempre il 45.4% delle intenzioni di voto.

© Riproduzione Riservata.