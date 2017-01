SUCCESSO M5S?/ Appendino, il giusto mix di iniziativa, grillismo e Torino-bene

Chiara Appendino for president. Non solo per i 5 Stelle, che dovrebbero pensarci seriamente, ma anche per la gente, a giudicare dalle classifiche, e per quel che valgono classifiche basate su sondaggi di cui ci fidiamo sempre meno. Ipr Marketing-Sole 24 Ore valuta il gradimento dei sindaci, e al numero 1 brilla la stella solitaria della torinese. Solitaria, perché se al terzo posto vediamo Pizzarotti, fatichiamo a considerarlo ancora grillino, anche se alla sua Parma le questioni interne e le diatribe sembrano non interessare.

Chiara, dunque. Scandalosa ai suoi esordi, ché nessuno se l'aspettava, per la scarsa considerazione che la città di governo aveva dei suoi cittadini. Per una campagna elettorale dura con il candidato naturale a risiedere a Palazzo Carignano, Piero Fassino, che ha pagato il ripiegamento sulle logiche renziane, la troppo lunga carriera, e soprattutto, ripeto, la trascuratezza delle periferie, che da bacino rosso da tempi immemori hanno disertato in massa tessere e tradizione, buttandosi sull'Appendino.

Giovane, donna, capace, che pian piano si è imposta per un'opposizione e una propaganda non faziosa e soltanto ideologica. Intendiamoci: bocconiana, padre e marito imprenditori, legami stretti con Confindustria, solletica la verve della gauche cachemire al nuovo, e conferma una vocazione della città, essere all'avanguardia, anche nei cambiamenti. Roma era anch'essa il nuovo, ma è tutt'altra musica. Delle due sindache-manifesto del M5s, la Raggi scivola drasticamente nel consenso, e il suo 70 per cento è ormai solo un ricordo: non è solo e tutta colpa sua — la ferocia di una martellante campagna mediatica e politica contro di lei ha pochi precedenti — ma è riuscita comunque ad aggiungere mancanze ed errori ai quelli macroscopici di chi l'ha preceduta. Nel non fare, più che nel fare, ma il risultato è identico: strade sporche, buche per terra, accattonaggio, insicurezza, trasporti inefficienti.

Torino è diversa: la città funziona, e basta fare una passeggiata negli ampi salotti del suo centro allargato per rendersene conto. Funziona la metropolitana, i tram, funziona la raccolta della spazzatura, funziona la burocrazia, quella che dipende dall'amministrazione locale, funziona l'immagine, esaltata da pulizia, eleganza, offerta culturale, e perfino le luci natalizie, al contrario di Roma, hanno dato un bel contributo. Certo, l'Appendino ha ereditato bene: non tanto per Fassino, ottima persona ma mai amato dai torinesi, che ancora rimpiangono il predecessore, Chiamparino, che ha investito tanto e bene nelle opere e nella reinvenzione di una città che doveva cambiare verso e obiettivi, dopo l'abbandono della Fiat. Però anche proseguire un buon lavoro non è scontato: e la Appendino prosegue a passi felpati e lenti, fedele allo stile sabaudo, che sarà bugia nèn, ma dà buoni frutti.